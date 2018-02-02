США увидели угрозу в собственных санкциях

Министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на новые российские гособлигации и деривативы способно дестабилизировать финансовые рынки и выйти за пределы России, «создавая негативные производные эффекты для глобальных рынков и бизнесов», пишет Bloomberg со ссылкой на доклад минфина.
«В особенности расширение санкций грозит снижением конкурентоспособности крупных инвестфондов США», — пишет Минфин, констатируя существенную непредсказуемость результатов таких мер.
В соответствии с подписанным в августе законом минфин США должен был подготовить доклад о последствиях возможных санкций к суверенному долгу России. Документ был передан в парламент в понедельник, но о его содержании не было известно до сих пор.
29 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». Это список чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России — в публичном списке 210 человек. Однако есть и закрытая часть доклада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад «беспрецедентным». Попадание в этот список пока не несет за собой каких-либо санкций или ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что они последуют.