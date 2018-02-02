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Завод Порошенко передан в собственность России
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Бывший завод Порошенко в Севастополе передан в федеральную собственность 

ФБА «Экономика сегодня» 5 часов назад
Фото: Reuters
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украину Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность РФ.
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Как сообщают СМИ, предприятие, которое ведет отчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, было национализировано российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году. В настоящее время из собственности города завод передан в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу.
В распоряжении правительства РФ говорится о том, что принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс. А также — обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.
Стоит отметить, что данный завод выполняет госконтракты по ремонту кораблей и судов Военно-морского флота и производит и ремонтирует гражданскую морскую технику.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) успешно выполняет свои обязательства по выполнению гособоронзаказа. Комплексная модернизация и перевооружение армий и флота идут планомерно, а предприятия оперативно решают острые производственные проблемы.
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