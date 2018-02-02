Завод Порошенко передан в собственность России

Бывший завод Порошенко в Севастополе передан в федеральную собственность

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украину Петру Порошенко , перешел в федеральную собственность РФ.

Как сообщают СМИ, предприятие, которое ведет отчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, было национализировано российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году. В настоящее время из собственности города завод передан в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу

В распоряжении правительства РФ говорится о том, что принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс. А также — обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

Стоит отметить, что данный завод выполняет госконтракты по ремонту кораблей и судов Военно-морского флота и производит и ремонтирует гражданскую морскую технику.