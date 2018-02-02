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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
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Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичный "ПартнерКапиталБанк" лишился лицензии на осуществление банковских операций за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация уклонялась от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принимаемым рискам.
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Также ЦБ РФ лишил лицензии " Расчетно-Кредитный Банк". Он был уличен в несоблюдении закона и проведении сомнительных транзитных операций, угрожавших интересам вкладчиков и кредиторов.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
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