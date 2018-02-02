ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Столичный "ПартнерКапиталБанк" лишился лицензии на осуществление банковских операций за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация уклонялась от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принимаемым рискам.

Также ЦБ РФ лишил лицензии " Расчетно-Кредитный Банк" . Он был уличен в несоблюдении закона и проведении сомнительных транзитных операций, угрожавших интересам вкладчиков и кредиторов.