Зачем Россия бешено скупает золото 

Россия все чаще поддается золотой лихорадке на мировом рынке, зарожденной несколько лет назад Китаем. Как сообщает специализированное отраслевое издание «Вестник Золотопромышленника» со ссылкой на собственный источник в Минфине РФ, в минувшем году российские банки заключили с добывающими компаниями договоры на закупку 205,155 тонны (6,596 млн унций) золота.
Это на 4,7% больше, чем в 2016 году (195,89 тонны) и приблизительно 67% от всего произведенного золота в России за год.
Золотая лихорадка
По прогнозу Союза золотопромышленников, в 2017 году общее производство золота в России увеличится на 2,7% — до 305 тонн, в том числе производство драгоценного металла из минерального сырья (исключая переработку ломов и отходов) вырастет до 270 тонн (+6,5%).
Лидером по закупке золота в 2017 году стал ВТБ. Банк приобрел 63,9 тонны, что на треть больше, чем годом ранее. В минувшем году по закупкам золота ВТБ потеснил с первого места Сбербанк, сокративший закупки на 20% — до 43 тонн.
Третье место среди охотников за золотом занял Газпромбанк, нарастивший объем операций с благородным металлом на 10%, до 38,1 тонны.
Что касается Банка России, то он по итогам 2017 года приобрел у коммерческих банков для пополнения золотовалютных резервов 223,95 тонны золота. По размеру золотого запаса Россия практически догнала Китай, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге (1842 тонны).
Золото закупленное крупнейшими коммерческими банками предназначено преимущественно для перепродажи Центробанку в его золотовалютные резервы.
В чем же причина столь массовой скупки благородного металла?
Растущий глобальный долг, риск инфляции, покупки со стороны России и Китая, проблемы на рынке криптовалют (инвесторы в которые бегут в «вечные» активы) — все это создает предпосылки к дальнейшему росту «желтого металла», — пояснил «Ридусу» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.
Одним из главных стимулов покупки золота Россией остается неопределенность относительно будущего мировой финансовой системы и прежде всего, ее центрального элемента — доллара.
На смену доллару
По сути, американская валюта уже давно перестала быть просто деньгами. Сегодня это скорее некий глобальный эквивалент стоимости и ценности, в роли которого ранее выступало золото.
В последние годы драгоценный металл активно восстанавливает утраченные позиции, при том, что многолетняя война между золотом и долларом за титул главного вместилища долгосрочных мировых резервов, и не думает завершаться.
В настоящий момент, король металлов активно наступает на позиции своего «зеленого» оппонента. На прошлой неделе цена золота достигала уровня в 1362 долларов за тройскую унцию.
По мнению Вязовского, в сложившейся ситуации ценам необходимо закрепиться выше важного психологического уровня в 1360 долларов за унцию. Если они там закрепятся, то велики шансы что будет открыта дорога к отметкам — 1500−1520 долларов за унцию.
Впрочем, борьба золота и доллара не будет простой.
ФРС США планирует и дальше повышать процентные ставки — этот фактор будет довлеть над золотом, которое традиционно плохо реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики американским регулятором, — считает Вязовский.
Стоит заметить, что на скупку золота налегают не только Россия и Китай, но и целый ряд вполне благополучных европейских стран. Все это еще раз подтверждает, что уверенности все они хотят как можно больше разбавить долларовую массу в своих резервах.
В случае России, из-за санкций оказавшейся в не самой простой экономической ситуации, золото становится хорошим инструментом обезопасить свои резервы.