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Резервный фонд официально прекратил свое существование
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Резервный фонд официально прекратил свое существование 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Резервный фонд РФ официально прекратил существование с 1 февраля — ровно через 10 лет после его создания. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс РФ, статья БК о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем.
Фактически Резервного фонда не существует уже месяц: Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний 1 триллион рублей из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января были обнулены. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы бюджета министерство будет направлять в ФНБ, и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов казны.
Идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть принадлежала экс-министру финансов Алексею Кудрину. Разработанный механизм с одной стороны аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой — был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну.
Для этих целей в 2004 году был создан Стабилизационный фонд РФ, а 1 февраля 2008 года он был разделен на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам большинства экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.
По информации Минфина, по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов. Планируется, что в 2018 году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих операций за 2017 год, на 829,2 миллиарда рублей.
Согласно закону о бюджете на 2018-2020 годы, текущий год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. Однако глава Минфина Антон Силуанов признавал, что при сохранении благоприятной конъюнктуры — то есть если цены на нефть останутся на текущих уровнях — в 2018 году Минфин не только откажется от трат ФНБ, но и сможет пополнить его на 3% ВВП.
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