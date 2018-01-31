Украина в тревоге: Германия открыла путь «Северному потоку»

Проект «Северный поток-2» получил одобрение одного из германских регуляторов на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ. Несмотря на то, что процедура согласования не закончена ни в самой Германии, ни в четырех других странах, «Газпром» уже празднует победу. А глава «Нафтогаза Украины» тревожно говорит о «еще одном звоночке». Эксперты полагают, что пока у проекта есть шансы быть реализованным, несмотря на масштабное сопротивление со стороны Украины, Польши и США.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») объявила 31 января, что Горное ведомство германского города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка новой газовой трубы в территориальных водах Германии. Разрешение выдано в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Эта новость должна порадовать «Газпром» и российские власти на фоне публикации «кремлевского доклада» и обещания Минфина США усилить антироссийские санкции. Стоит отметить, что глава газового концерна Алексей Миллер находится в американском списке под 96 номером.

«Это разрешение — важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта», — подчеркивает менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 AG Йенс Ланге. В компании Nord Stream 2 AG пояснили, что речь идет о разрешении на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», — заявил журналистам Алексей Миллер.

Но процедура согласования проекта строительства и эксплуатации морской части трубопровода «Северный поток — 2» еще не закончена. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ также должен еще выдать разрешение. Представитель ведомства сказал ТАСС , что ориентировочно это может произойти в феврале.

Кроме того, еще не завершены процедуры получения разрешений со стороны других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании.

Nord Stream 2 заявляет, что выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году.

Стоит также отметить, что «Газпром» вместе с западными партнерами по проекту предоставили «Северному потоку 2» к концу 2017 года около $3 млрд в одинаковых долях, сообщил ранее журналистам в Вене финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран

Бюджет проекта — 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов. Пока санкции не помешали начать получение средств на его финансирование, в том числе за счет бридж-кредита Nord Stream 2 AG.

Но будет ли «Северный поток-2» реализован, пока с уверенностью сказать нельзя, отмечает старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Таченников . На данном этапе «Газпром» идет по графику, дополнительные поставки газа по новому маршруту не обсуждаются, добавляет он.

По-прежнему остаются вопросы с позицией Дании, которая намеревалась запретить прокладку газопровода в своих территориальных водах, напоминает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко (в ноябре 2017 года датские власти приняли закон, позволяющий правительству прекратить строительство газопровода в территориальных водах страны в целях нацбезопасности).

В таком случае газопровод придется прокладывать в исключительной экономической зоне страны, что повлечет за собой дополнительные расходы, а также сдвинет сроки запуска газопровода, отмечает эксперт.

Кроме того, нет полной картины по всем новым сухопутным маршрутам газа ко всем потребителям в ЕС : проект Eugal (который будет идти по маршруту газопровода OPAL) пока находится в стадии получения разрешений, добавляет он.

При этом, если в качестве цели остается отказ от транзита через Украину после 2019 года, то на все — строительство, запуск, наладку — остается меньше двух лет.

«Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода «Северный поток — 2» в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России», — отмечал на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Противников у проекта, способных помешать планам «Газпрома», достаточно много. Прежде всего это Украина, которая опасается за наполняемость своей ГТС для транзита газа из РФ в ЕС, Польша, США, которые нацелены развивать поставки в ЕС собственного сжиженного природного газа. Принятый в августе прошлого года американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать реализации этого проекта. Недавно, в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву, он выступил единым фронтом с польскими руководителями против «второго потока».

«Северному потоку-2» постоянно вставляют палки в колеса, так как это стратегически важный проект для России, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев . Он полагает, что проект будет реализован, но вот точные сроки его, скорее всего, пока будут сдвигаться.

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал 31 января на своей странице в фейсбуке глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ответ на решение германских властей. На Украине, которая больше всех пострадает от постройки новой российской трубы, поскольку лишится около $2 млрд ежегодного дохода от транзита российского газа, с тревогой встретили сообщения из Германии.

Что именно нужно теперь делать Украине, Коболев не сказал. Пока все попытки соседней республики противостоять планам «Газпрома» успехом не увенчались.

Впрочем, главная угроза проекту исходит все же не от Украины и даже не от США, а от самих потребителей российского газа в ЕС. Власти Евросоюза ранее высказывали сомнения в необходимости новой газовой ветки из РФ.

Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2», поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза, принятой в начале ноября. В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным.

Сложности могут возникнуть, если все же в течение этого года Еврокомиссия примет поправки к Газовой директиве ЕС — они предусматривают, в частности, распространение норм регулирования на газопроводы из третьих стран, обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

С такой инициативой выступает все та же Польша. По мнению властей этой страны, ситуация, когда отдельные газопроводы из третьих стран действуют за пределами энергетического права ЕС, является пагубной и дискриминационной, напоминает он. При этом Варшава недавно призналась, что хочет такой же цены на российский газ для себя, как у Германии.

В случае если предлагаемые поправки будут приняты, они фактически распространят нормы третьего пакета на входящие в ЕС морские участки газопроводов, поясняет Жарский.

ЕС сможет требовать от таких морских проектов разделения функций поставщика и транзитера, а также допускать к трубе третью сторону, что для «Газпрома», учитывая, что он и так достаточно уже «делится» с участниками газового рынка, будет не самой выгодной перспективой, отмечает эксперт.