Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян

Экономист предложил найти оптимальную стоимость газа. По его мнению, из-за низких тарифов на газ для населения ежегодно вылетают в трубу 50-60 млрд кубометров голубого топлива.

Газ в России — один из самых дешевых в мире. 1 кубометр обходится для россиян в 5.7 рубля. Самый дорогой газ — в Швеции, там его покупают по 75 рублей за кубометр. Даже если брать среднеевропейские цены, чтобы приблизиться к ним, тарифы придется поднять в 6 раз.

Как считают эксперты, это неизбежно приведет к увеличению задолженности среди населения. Даже если поднять тарифы на газ на 50%, задолженность на поставки топлива вырастет в 1.5-2 раза.