Ещё
Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал главную проблему, мешающую развитию экономики России, пишет «Московский комсомолец». По мнению Чубайса, это низкие цены на газ и электричество.
Экономист предложил найти оптимальную стоимость газа. По его мнению, из-за низких тарифов на газ для населения ежегодно вылетают в трубу 50-60 млрд кубометров голубого топлива.
Газ в России — один из самых дешевых в мире. 1 кубометр обходится для россиян в 5.7 рубля. Самый дорогой газ — в Швеции, там его покупают по 75 рублей за кубометр. Даже если брать среднеевропейские цены, чтобы приблизиться к ним, тарифы придется поднять в 6 раз.
>> Россияне стали меньше думать о ценах
Как считают эксперты, это неизбежно приведет к увеличению задолженности среди населения. Даже если поднять тарифы на газ на 50%, задолженность на поставки топлива вырастет в 1.5-2 раза.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«До снегирей уже». Захарова о новом обвинении Украины56
Гордон решила помочь предателю Родченкову350
Путин обсудил сотрудничество с Бельгией25
Украина в тревоге: Германия открыла путь «Северному потоку»60
В РФ грядет революция в ЖКХ403
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
05:11
«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа
Политика
00:37
Перестрелка с полицией в Петербурге попала на видео
Криминал Происшествия
00:26
Поглотившую военный корабль волну сняли на видео
Катастрофы Происшествия
00:55
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
Шоу-бизнес
05:40
Трамп не мог остановиться аплодировать себе
В мире
01:58
Гордон решила помочь предателю Родченкову
Шоу-бизнес
01:32
«Действительно удивился»: Собчак о беседе с Путиным
Политика
01:02
«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение