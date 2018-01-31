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Украина нарастила зависимость от России
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Украина нарастила зависимость от России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Импорт товаров из России на Украину по итогам 2017 года вырос на 40 процентов и составил 7,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
В целом импорт на Украину за 2017-й вырос на 21 процент и составил 49 миллиардов долларов. Импорт из России вырос сильнее всего. На втором месте импорт из стран Евросоюза, который вырос на 23 процента и составил 20 миллиардов долларов. Рост импорта из России обусловлен наращиванием поставок угля, удобрений и нефтепродуктов. Европейский импорт вырос за счет увеличения поставок газа и машиностроения.
Украинский экспорт по итогам прошлого года вырос на 19 процентов и составил 39,9 миллиардв долларов. На 16 процентов увеличились поставки зерновых, масла и жиров, а также мясо-молочной продукции. Сильнее всего вырос экспорт украинских товаров в страны Евросоюза — на 32 процента, вследствие чего ЕС стал для Украины основным торговым партнером.
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Международные резервы Украины за год выросли на 21 процент, до 18,8 миллиарда долларов. Согласно отчету Нацбанка, платежный баланс страны третий год подряд находится в профиците: 2,6 миллиарда долларов в 2017 году и 1,3 миллиарда в 2016 году. При этом текущий счет сведен с дефицитом в 3,8 миллиарда долларов против 3,5 миллиарда в 2016 году.
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