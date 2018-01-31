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Германия приняла решение по «Северному потоку-2»
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Германия приняла решение по «Северному потоку-2» 

Рамблер 6 часов назад
Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG, компании-разработчика проекта.
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Кроме того, горная служба немецкого города Штральзунд разрешила строительство и эксплуатацию сухопутной части газопровода в районе коммуны Любмин.
Менеджер компании по получению разрешений в Германии Йенс Ланге назвал решение ведомства «важным этапом в комплексном процессе получения разрешений этого проекта».
В ноябре минувшего года горная служба Штральзунда одобрила строительство части «Северного потока — 2» в районе континентального шельфа в Балтийском море.
Как отметили в Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в других странах — Дании, Швеции, Финляндии и России — «идут по графику».
«Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море.
 Ещё 8 источников 
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