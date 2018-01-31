Германия приняла решение по «Северному потоку-2»

Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG, компании-разработчика проекта.

Кроме того, горная служба немецкого города Штральзунд разрешила строительство и эксплуатацию сухопутной части газопровода в районе коммуны Любмин.

Менеджер компании по получению разрешений в Германии Йенс Ланге назвал решение ведомства «важным этапом в комплексном процессе получения разрешений этого проекта».

В ноябре минувшего года горная служба Штральзунда одобрила строительство части «Северного потока — 2» в районе континентального шельфа в Балтийском море.

Как отметили в Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в других странах — Дании, Швеции, Финляндии и России — «идут по графику».