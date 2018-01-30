Россия потеряла миллиарды из-за Казахстана 

Российский металлургический рынок недополучил 25,2 млрд рублей прибыли из-за субсидируемых поставок продукции из Казахстана. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ассоциация предприятий черной металлургии «Черная сталь», в которую входят компании «Северсталь», ММК и НЛМК, обратилась в Минпромторг России с просьбой проанализировать ситуацию с льготными поставками казахстанской продукции на российский рынок на предмет соответствия нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Предметом расследования стали поставки горячекатного проката, плоского холоднокатного проката и плоского проката с покрытиями.
Как подсчитали металлурги, отрасль недополучила 25,2 млрд рублей прибыли и недоплатила 5 млрд рублей налогов в бюджет России.