Путин смещает вектор российской экономики

Заявление Владимира Путина, что рост несырьевого экспорта говорит о сдвигах в структуре экономики, которая адаптировалась к внешним ограничениям, справедливо, но Россия лишь в начале этого пути. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.
"Если говорить о выраженном влиянии на структуру экономики РФ экспортного роста, то мы в самом начале процесса. Мы уже от прироста получили немало — высокий показатель означает, что мы освоили новые рынки и новые ниши на старых рынках. Так, Россия выходит на торговлю со странами Большой Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Устойчивые поступления от такого экспорта позволяют улучшить позиции ведущих экспортеров.
При этом новые линейки продукции открывают новые возможности для производственно-технологической кооперации. К примеру, производимые в РФ двигатели группой "Фольксваген" начинают экспортироваться в другие страны, в том числе европейские. Причем структурные эффекты только начинают складываться и их стоит поддержать — методами кредитования и страхования, помощи в поиске надежных иностранных партнеров", — отмечает экономист.
Владимир Путин в статусе кандидата в президенты РФ сегодня на встрече со своими доверенными лицами рассказал: "доля нефти и газа уменьшается, в том числе — в доходах бюджета". По его словам, растет высокотехнологичный, несырьевой экспорт — в 2017 году он вырос еще на 27%.
"Это хороший показатель, это говорит о сдвигах в структуре российской экономики", — сказал действующий глава государства.
И добавил: экономика РФ адаптировалась к новым факторам и перешла к устойчивому росту.
"Одна из задач правительства на следующие шесть лет — выстраивание цепочек для кооперации и высокотехнологичного экспорта. При этом в РФ мы недооцениваем сферу услуг в статистике международной торговли — к примеру, финансовых услуг или в сфере образования. Мы сегодня ни в чем не уступаем по внедрению и распространению современных технологий, и, несмотря на санкции, можем быть вполне конкурентоспособными.
Не менее важны меры и внутреннего стимулирования. Реформы налоговой политики должны сделать экономику страны более привлекательными для инвесторов и развития отечественного бизнеса. При этом важно придерживаться выбранного курса денежно-кредитной политики, а именно — не допускать высокой волатильности рубля. Не столь важен сам уровень курса валюты РФ, но его резкие перепады недопустимы", — подчеркивает эксперт.
Приспособились к санкциям
Владимир Путин подчеркнул: иностранные политики пытаются использовать в качестве инструмента сдерживания развития России внешние ограничения. Он также напомнил о падении цен на нефть, газ, продукты химии и металлургии. Однако заключил: рост несырьевого экспорта говорит о сдвигах в структуре самой российской экономики.
США регулярно вводят все новые санкции против основных экспортных структур России — предприятий оборонно-промышленного комплекса, нефтегазового сектора и крупного бизнеса. Владимир Путин заявил, что такие направленные против России ограничения являются примером недобросовестной конкуренции за рынки сбыта. А санкционная политика используется Западом "для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность".
"Влияние санкций на российскую экономику неуклонно снижается. В 2015 году ограничения против РФ выразились вместе с резким снижением цен на нефть привело к потере 1% ВВП за год. Сейчас такие потери этот эффект определяется в лучшем случае 0,2-0,3 процентами, то есть снизился в разы. Экономика приспособилась к новому режиму.
Универсальный рецепт для повышения несырьевого экспорта один: нужно продолжать следовать курсу на преодоления экономических ограничений. Здесь придется повышать структуру экспорта и продолжать развивать международное сотрудничество по всем азимутам. Если нам объявил санкции Запад, мы спокойно можем работать на других рынках — успешность показывает рынок зерновых. Продажи сжиженного природного газа тоже очень перспективны, а этот продукт к сырьевому экспорту можно причислить лишь с натяжкой.
Также мы вполне способны конкурировать в сфере химического комплекса, информационных технологий и ряда других отраслей. Нужно понимать, что сейчас 80% экспорта РФ падает на 200 компаний, а высокотехнологичные продажи приходятся лишь на несколько десятков предприятий. Потому задач сегодня много, и мы лишь в начале пути, пройти который еще только предстоит", — заключает Никита Масленников.