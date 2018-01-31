Путин смещает вектор российской экономики

От сырья к производству на экспорт: Путин смещает нефтегазовый вектор российской экономики

"Если говорить о выраженном влиянии на структуру экономики РФ экспортного роста, то мы в самом начале процесса. Мы уже от прироста получили немало — высокий показатель означает, что мы освоили новые рынки и новые ниши на старых рынках. Так, Россия выходит на торговлю со странами Большой Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Устойчивые поступления от такого экспорта позволяют улучшить позиции ведущих экспортеров. При этом новые линейки продукции открывают новые возможности для производственно-технологической кооперации. К примеру, производимые в РФ двигатели группой "Фольксваген" начинают экспортироваться в другие страны, в том числе европейские. Причем структурные эффекты только начинают складываться и их стоит поддержать — методами кредитования и страхования, помощи в поиске надежных иностранных партнеров", — отмечает экономист. Заявление Владимира Путина , что рост несырьевого экспорта говорит о сдвигах в структуре экономики, которая адаптировалась к внешним ограничениям, справедливо, но Россия лишь в начале этого пути. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Владимир Путин в статусе кандидата в президенты РФ сегодня на встрече со своими доверенными лицами рассказал: "доля нефти и газа уменьшается, в том числе — в доходах бюджета". По его словам, растет высокотехнологичный, несырьевой экспорт — в 2017 году он вырос еще на 27%.

"Это хороший показатель, это говорит о сдвигах в структуре российской экономики", — сказал действующий глава государства.

"Одна из задач правительства на следующие шесть лет — выстраивание цепочек для кооперации и высокотехнологичного экспорта. При этом в РФ мы недооцениваем сферу услуг в статистике международной торговли — к примеру, финансовых услуг или в сфере образования. Мы сегодня ни в чем не уступаем по внедрению и распространению современных технологий, и, несмотря на санкции, можем быть вполне конкурентоспособными. Не менее важны меры и внутреннего стимулирования. Реформы налоговой политики должны сделать экономику страны более привлекательными для инвесторов и развития отечественного бизнеса. При этом важно придерживаться выбранного курса денежно-кредитной политики, а именно — не допускать высокой волатильности рубля. Не столь важен сам уровень курса валюты РФ, но его резкие перепады недопустимы", — подчеркивает эксперт. И добавил: экономика РФ адаптировалась к новым факторам и перешла к устойчивому росту.

Приспособились к санкциям

Владимир Путин подчеркнул: иностранные политики пытаются использовать в качестве инструмента сдерживания развития России внешние ограничения. Он также напомнил о падении цен на нефть, газ, продукты химии и металлургии. Однако заключил: рост несырьевого экспорта говорит о сдвигах в структуре самой российской экономики.