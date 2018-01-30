Россия заработает на «кремлевском докладе»

«Кремлевский доклад» вызовет приток инвестиций в Россию

«Кремлевский доклад» может стимулировать приток в российские активы от тех, кто не решался инвестировать до появления деталей потенциальных санкций. Список оказался слишком обширным: США вряд ли смогут ввести санкции против всех, кого туда внесли, считают эксперты.

Источники издания утверждают, что после публикации доклада сразу несколько российских компаний готовят размещение евробондов. Инвестбанкиры считают, что широта списка является его смягчающим фактором. Так, МКБ в начале февраля проведет встречи с инвесторами для подготовки размещения пятилетних евробондов в долларах, в результате которого банк планирует привлечь от 500 млн долларов.