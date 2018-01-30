Хлеб в России может резко подорожать

В МЭР прогнозируют повышение цен на хлеб

«Понятно, что сети начнут перестраивать свои логистические схемы. Что касается потребителя, то ситуация либо не изменится, либо будет хуже. До того, как мы не перекинули более тяжкое бремя на сети, все равно это будет перекинуто на потребителя, ляжет в цену. Они, может быть, не так будут заметны, и ФАС будет трудно доказать, что повышение цены именно по этой причине происходит, но какая-то копейка все равно пойдет в цену потребителя», — сообщил Емельянов, выступая на совещании в Минпромторге по вопросу взаимодействия торговых сетей и поставщиков по возврату товаров. Запрет торговым розничным сетям возвращать нереализованный хлеб поставщикам может повысить конечную цену для потребителя. Так считает заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Кирилл Емельянов , передает ТАСС

По мнению чиновника, есть разные пути развития решения проблемы, в том числе мягкий вариант — оставить вопрос на договорные взаимоотношения в соответствии с гражданским кодексом.

«Ситуация уже сдвинулась с мертвой точки, сети поняли. Есть большой потенциал: никто не заинтересован в остановке конвейера, сети хотят продать, не заинтересованы возвращать», — отметил он.

По словам директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолия Куценко, министерство поддерживает законопроект по запрету сетям возвращать хлеб, сети уже отреагировали на обсуждение проблемы.

«Предварительная оценка — мы увидели, что сокращение возвратов произошло в два или в три раза. Оценки подтверждают, что экономия получилась порядка пяти миллиардов рублей. Самое главное, что я хотел бы сказать, да, мы не видели большой проблемы у сетей в реализации этой практики», — сказал он.

При этом Куценко не считает, что подобный закон повлияет на потребителя.