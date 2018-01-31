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Путин констатировал рост ВВП России
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Путин констатировал рост ВВП в 2017 году на 1,4% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин констатировал рост Валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году на 1,4%.
"ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%", — заявил он на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.
По словам президента, до рекордных значений замедлились показатели инфляции, которая в прошлом году выросла на 2,5% "и она продолжает снижаться и в этом году". Путин подчеркнул, что за январь-ноябрь прошлого года внешняя торговля страны выросла на 25%. Кроме того, золотовалютные резервы выросли до $442,8 млрд
Глава государства указал, что приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор страны за три квартала 2017 года составил $23 млрд, что вдвое больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние четыре года.
"Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место, — отметил президент. — Обращаю внимание, что у Франции 31-е место, и если мы так дальше будем действовать, то мы вас скоро догоним, надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции".
Путин заверил, что в работе по улучшению условий ведения бизнеса России важно слышать мнение зарубежных партнеров.
"Здесь еще, конечно, если говорить серьезно, многое нужно будет сделать", — заключил он.
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