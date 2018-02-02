Газ для Украины может подорожать вдвое

Стоимость газа может увеличиться с 4942 гривен до 8030 гривен за тысячу кубометров (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

С октября 2018 может произойти еще один скачок цен — до 8530 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, рост составит 73% по сравнению с сегодняшним днем.

Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.