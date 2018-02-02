Газ для Украины может подорожать вдвое 

Цена газа для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 апреля 2018 года может вырасти на 62%, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на анализ проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», проведенного Минфином страны.
Стоимость газа может увеличиться с 4942 гривен до 8030 гривен за тысячу кубометров (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.
С октября 2018 может произойти еще один скачок цен — до 8530 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, рост составит 73% по сравнению с сегодняшним днем.
Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что повышение стоимости газа для населения — правильный шаг, так как доход от продажи газа поступает в бюджет государства.