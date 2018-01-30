РФ расколет союз Европы и США новой газовой трубой

Россия расколет союз Европы и США новой газовой трубой

Горное ведомство города Штральзунд выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии. Осталось получить еще одно разрешение от германских властей (Федерального ведомства по судоходству и гидрографии) и национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий будет пролегать труба, — России, Финляндии, Швеции и Дании.

Уже в феврале оператор проекта планирует завершить процедуру согласования строительства и эксплуатации морской части будущего трубопровода. Судя по всему, несмотря на все политические разногласия, «Северный поток — 2» будет построен в запланированные сроки.

Все получится «Я думаю, Газпрому удастся получить все разрешения, необходимые для строительства «Северного потока -2» и, скорее всего, проект будет реализован», — сказал «Ридусу» аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрей Полищук. По его мнению, проект движется главным образом благодаря Германии, которая поддерживает его как основной потребитель, несмотря на противодействие со стороны определенных европейских политических сил.

«Конечно, еще остаются политические риски, которые всегда существуют при реализации таких крупных и значимых проектов, но, мне кажется, Газпром сможет все эти трудности преодолеть. По крайней мере, пока получается», — замечает Полищук. Эксперты отмечают, что «Северный поток — 2» позволит увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, и в будущем, как уверяет сам Газпром, снизить стоимость транспортировки. К тому же, газотранспортная система Украины дышит на ладан и, по мнению немецких специалистов, закончит свое существование уже в следующем году.

Разные силы

Согласен с ним и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев . Он напоминает, что в Европе существуют две главные силы, которые по-разному относятся к российским инфраструктурным проектам. Первая сила — Еврокомиссия . Она полностью ориентирована на США и абсолютно не учитывает интересы Европы в своих действиях.

Вторая сила — европейская промышленность и местная власть, местные политические элиты каждой страны. Здесь ситуация совершенно иная. Они несут ответственность перед своим населением, избирателями и не могут игнорировать потенциальных рисков и угрозы новых кризисов, поскольку иначе могут просто лишиться того, что имеют — и власти, и прибыли и т. д.

Эти люди прекрасно понимают, что без российского газа Европа в ближайшие 2−3 года может вновь столкнуться с экономическим кризисом. Собственная добыча голубого топлива в регионе снижается, потому что норвежский газ уходит, его становится меньше.

После демаркации Баренцева моря с Россией выяснилось, что в норвежском секторе нет крупных газовых месторождений. И надежды на то, что Норвегия сможет заменить хотя бы частично в перспективе Россию, оказались ложными.

«А дефицит означает как минимум резкий рост цен, а то и проблемы с развитием экономики. Это маловероятно, конечно, в текущей ситуации, но кто знает», — предупреждает Полищук. При этом потребление газа в Европе продолжает расти, и сокращение поставок российского газа на фоне снижения собственной добычи может привести к дефициту.

Угроза дефицита и роста цен

«Конечно, это нанесет очень мощный удар по себестоимости всей европейской продукции, главным конкурентом которой являются все-таки США. Соответственно, европейская продукция потеряет конкурентоспособность, и США от этого очень сильно выиграют», — предупреждает Танкаев. Почему местные европейские элиты воспринимает санкции США против инфраструктурных проектов России, в том числе и «Северного потока-2», как недобросовестную конкуренцию? Да потому что они прекрасно понимают: если не будет маршрутов, которые позволят России поставлять газ в обход Украины, европейцы уже в следующем году будут вынуждены покупать сжиженный природный газ на рынке. А он, как показывает уже имеющийся опыт, для европейских потребителей выходит в два раза дороже, чем российский трубопроводный газ.

Без альтернативы

Россия, кстати, и в этом случае может получить некоторые преимущества. Уже запущен «Ямал СПГ». И ямальский газ для Европы обещает быть намного дешевле конкурентов, потому что Ямал ближе и холоднее.

Дело в том, что главные потери при транспортировке СПГ — это испарения. Чем меньше плечо поставки и чем ниже температура, тем они меньше. Для того, чтобы довезти, например, сжиженный природный газ из США в Европу, нужно потерять 40%. Отчета о тестовой поставке ямальского СПГ в Великобританию еще нет, но аналитики полагают, что в этом случае потери не превысят 10%.

Что же касается европейцев, они сейчас стоят перед выбором: либо переходить на дорогой сжиженный природный газ и терять конкурентоспособность, либо строить совместно с Россией «Северный поток-2» и сохранять все свои позиции на высокотехнологичном мировом рынке. Очевидно, что местные европейские элиты, которые несут ответственность перед избирателями и населением, будут всеми силами продавливать необходимые для строительства этого трубопровода разрешения.

Согласно проекту, поставки газа по нему должны начаться в начале 2020 года. И пока эти планы выглядят вполне реальными. Сейчас технология строительства подводных участков газопроводов очень хорошо отработана, оборудования более чем достаточно. Если прокладка морского участка начнется в срок, оставшегося времени хватит.