Газпром: у Европы нет альтернатив российскому газу

Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что пока никто в Европе не нашел более выгодного решения, чем закупка газа в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое заявление Зубков сделал на Европейской газовой конференции в Вене. По его словам, Газпром планирует укрепить свои позиции на европейском рынке. Для этого компания адаптирует систему поставок газа из РФ.

По мнению Зубкова, закупки европейцами СПГ в Северной Америке стали вынужденным решением. По его данным, американский СПГ в 2017 году обходился Европе в 280 долларов за тысячу кубометров, а российский — 200 долларов за такой же объем.

Зубков подчеркнул, что декабрьская авария на одной из крупнейших газовых станций в австрийском Баумгартене продемонстрировала необходимость наращивания мощности европейских газопроводов. Двенадцатого декабря в результате взрыва на этой станции погиб один человек, еще 21 пострадал.

Одним из крупнейших российских проектов в Европе станет газопровод «Северный поток — 2». Он пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров.

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.