В Госдепе заявили о миллиардных потерях РФ

«Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (ограничительное. — RT) законодательство и его реализация приостановили продажи России. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — заявили агентству в госдепартаменте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства. Отмечается, что финансовые убытки связаны с тем, что некоторые страны отказались от закупок оружия в России.