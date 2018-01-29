Венесуэле пришлось купить российскую нефть для поставок Кубе

Из-за кризиса в Венесуэле венесуэльская госкомпания PDVSA испытывает трудности с осуществлением обещанных Кубе поставок нефти, ей пришлось закупить нефть сорта Urals, сообщают источники.

На острове Кюрасао, где расположен порт Баллен-Бэй, находятся нефтехранилища PDVSA. Здесь 26 и 31 января два российских танкера типа «Афрамакс» выгрузили нефть. Погрузка нефти происходила в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg

Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты Кубе и другим странам Карибского бассейна в рамках ряда соглашений по энергетическому сотрудничеству. Боливарианская республика обеспечивает около 70% потребностей Кубы в топливе.