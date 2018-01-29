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Венесуэле пришлось купить российскую нефть
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Венесуэле пришлось купить российскую нефть для поставок Кубе 

Деловая газета «Взгляд» 29 января 2018
Фото: depositphotos.com
Из-за кризиса в Венесуэле венесуэльская госкомпания PDVSA испытывает трудности с осуществлением обещанных Кубе поставок нефти, ей пришлось закупить нефть сорта Urals, сообщают источники.
На острове Кюрасао, где расположен порт Баллен-Бэй, находятся нефтехранилища PDVSA. Здесь 26 и 31 января два российских танкера типа «Афрамакс» выгрузили нефть. Погрузка нефти происходила в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты Кубе и другим странам Карибского бассейна в рамках ряда соглашений по энергетическому сотрудничеству. Боливарианская республика обеспечивает около 70% потребностей Кубы в топливе.
Напомним, Международное энергетическое агентство и ряд компаний сообщали, что сама Венесуэла из-за кризиса может недосчитаться 500 тыс. баррелей в сутки.
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