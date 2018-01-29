«Кремлевское досье»: бизнесмены на грани истерики

В понедельник Конгресс США может обнародовать «Кремлевское досье»

Крупный российский бизнес с тревогой ждет обнародования «Кремлевского досье». В нем благодаря Конгрессу США могут оказаться не только сами олигархи, но и члены их семей. Многие из них проводят большую часть времени за рубежом и попадание в список может существенно скорректировать их образ жизни.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин должен представить конгрессменам так называемое «Кремлевское досье». Его подготовил офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США . В документе, как предполагается, содержится список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, против которых будет предложено ввести санкции.

Этого требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act). Закон о противниках США был принят летом 2017 года. К противникам были причислены Россия, Иран и Северная Корея.

Впервые Вашингтон уравнял тогда Российскую Федерацию со страной-изгоем КНДР.

Как пояснил в интервью «Интерфаксу» посол США в России Джон Хантсман , Конгресс на редкость дружно проголосовал за составление списка российских олигархов.

«Конгресс проголосовал за усиление санкций большинством голосов, а именно 98 против 2», — уточнил посол Хантсман.

В итоге закон был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. В нем есть параграф, который обязывал Министерство финансов США передать на рассмотрение Конгресса подробный доклад о российских «олигархах и полугосударственных структурах».

Доклад Конгрессу должен будет включать в себя информацию об отношениях российской правящей элиты с президентом России Владимиром Путиным , об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.

Из пояснений посла Хантсмана следует, что список российских «противников США» может быть обнародован как в день публикации доклада, так и позднее. Возможно, у досье будет открытая и закрытая части.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка «Кремлевского доклада» — «это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние».

В таком же духе высказывались и участники российской делегации на прошедшем на прошлой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Так, глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что цель очередных санкций США — оказание давления на Россию с целью смены «правительства, президента на кого-то более подходящего». По его мнению, введение новых санкций США означает «экономическую войну» Запада против России. И это нанесет вред всей мировой экономике.

В свою очередь глава российской делегации и вице-премьер Аркадий Дворкович высказался в том духе, что в России вообще давно уже нет олигархов, влияющих на власть. Он дал понять, что составление подобного рода списков бессмысленно. «Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — сказал Дворкович агентству Bloomberg

Тем не менее, еще до обнародования «черного списка» в СМИ стали циркулировать сообщения о том, сколько человек может оказаться в списке «противников США» и кто именно эти приближенные к власти бизнесмены?

«Критерии занесения в «черный список» размыты, непонятно, кто туда может попасть, и эта неизвестность нервирует бизнесменов», — комментирует Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. Назывались цифры от полусотни до трехсот. Звучали и упоминания о тысяче человек. Назывались фамилии фигурантов панамского досье, в частности — виолончелиста Сергея Ролдугина

Дополнительный элемент нервозности придает то, что в список могут попасть родственники российских олигархов, которые много времени проводят за рубежом и привыкли к соответствующему образу жизни.

«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — сказал Песков. В понедельник Песков уточнил, что публикация «кремлевского доклада» Минфином США ничего не означает, но в Кремле намерены проанализировать его последствия с целью защитить интересы российских компаний.

Судя по всему, пресс-секретарь имел в виду комментарий Хантсмана, который прямо заявил, комментируя «Кремлевское досье»:

«Но я не вижу никаких новых санкций. Я вижу доклад, который находится в процессе передачи в Конгресс, и этот доклад соответствует тому, о чем говорится в законе, принятом еще в августе», — сказал Хантсман.

«У нас был сложный год, возможно, самый сложный из всех. 2018 должен быть лучше», — обнадежил Хантсман. Вообще, представители США в последние дни выступают в довольно миролюбивом ключе. Так, по словам Хантсмана «не нужно оглядываться назад» в отношениях России и США.

Последняя реакция Трампа относительно взаимоотношений с Россией, прозвучала на том же Давосе. Выступая с докладом на форуме, Трамп ничего не сказал про Россию, но когда глава государства проходил мимо ожидавшей его прессы, его спросили, планирует ли он выстраивать диалог с Россией.

«Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заявил Песков. По словам Пескова, «вместе с тем, конечно, нужно будет анализировать, какие действия последуют дальше за публикацией доклада».

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, есть ли у России ответный подобный список.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала США ответные меры в случае введения новых санкций после публикации доклада. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — заявила Захарова.

Алексей Макаркин считает, что российская власть постарается компенсировать тем или иным способом удар от санкций. «Вопрос в том, потянет ли это бюджет, хватит ли на всех пострадавших госзаказов, если список окажется внушительным», — говорит Макаркин.

Кроме того, российский крупный бизнес считает себя встроенным в глобальную экономику, а в случае попадания в санкционный список придется ломать привычную бизнес-модель.

Альфа-банк , например, объявил об отказе работать с предприятиями ВПК.

Кроме того, в банке откровенно сетовали на то, что санкции Запада сужают клиентскую базу. И такое отношение к санкциям не поменялось, подтвердили «Газете.Ru» в Альфа-банке.