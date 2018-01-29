Только 20% мяса: колбасу в России будут делать по-новому

Минимум мяса: в России разработали новый ГОСТ на колбасу.

«Московский комсомолец» пишет, что эксперты Росстандарта разработали новый ГОСТ для полукопченой колбасы. Как утверждается издание, теперь в магазинах может появиться «совершенно легальная колбаса, в которой будет минимум мяса».

По новым правилам, колбасы будут делиться на следующие категории: «А» с содержанием мяса (мышечных волокон) как минимум 80 процентов, «Б» (от 60 до 80 процентов мяса), «В» (не менее 40 процентов), «Г» (20-40 процентов) и «Д» (20 процентов).

По данным «МК», ГОСТ коснется бутербродных колбас в «прямых батонах» и тонких крученых колбасок-колец. Из нового документа следует, что диаметр правильного полукопченого колбасного изделия должен составлять как минимум 32 миллиметра.

Загрузка… Также новый ГОСТ разделит колбасы на замороженные (должны храниться при температуре не выше минус восьми градусов) и охлажденные (не выше плюс 12 градусов) изделия.

При этом ГОСТ ужесточит требования к названию колбас «Одесской», «Краковской», сервелатом, венгерскими и охотничьими колбасками сможет называться только изделие, произведенное в соответствии с ГОСТом.