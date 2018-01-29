В санкциях США увидели «странную логику»

«Силовые машины» считают странным, что у США нет претензий к Siemens

"Силовые машины" считают странным, что из-за крымских турбин под санкции США попали они, а претензий к Siemens нет, следует из официального заявления российской компании.

США 26 января опубликовали новые санкционные списки, в которые в частности попал концерн "Силовые машины" из-за поставок турбин в Крым. Российская компания в качестве миноритарного акционера с долей в 35% при мажоритарном акционере компании Siemens (65%) входит в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). В официальном заявлении "Силовые машины" отмечают, что все руководство СТГТ номинировано компанией Siemens, и все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются представителями Siemens.