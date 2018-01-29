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В санкциях США увидели «странную логику»
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«Силовые машины» считают странным, что у США нет претензий к Siemens 

РИА Новости 5 часов назад
"Силовые машины" считают странным, что из-за крымских турбин под санкции США попали они, а претензий к Siemens нет, следует из официального заявления российской компании.
США 26 января опубликовали новые санкционные списки, в которые в частности попал концерн "Силовые машины" из-за поставок турбин в Крым. Российская компания в качестве миноритарного акционера с долей в 35% при мажоритарном акционере компании Siemens (65%) входит в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). В официальном заявлении "Силовые машины" отмечают, что все руководство СТГТ номинировано компанией Siemens, и все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются представителями Siemens.
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Siemens летом 2017 года заявил, что четыре его турбины были незаконно поставлены в Крым. Как отмечается в заявлении "Силовых машин", турбины СТГТ были переданы по контракту ОАО "ВО "Технопромэкспорт", но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты были доставлены в Крым. "Силовые машины" заявляют, что не имели никакого отношения к заключению этого контракта.
"При этом, компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий, и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет", — сказано в официальном заявлении "Силовых машин".
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