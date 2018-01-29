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Доллар возглавил топ-10 худших мировых валют
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Доллар возглавил топ-10 худших мировых валют 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс":
— Сегодня на московской бирже курс доллара начнет торги в диапазоне 56-56,50, а курс евро будет в коридоре 69,50-70,00. Утром нет значимой статистики и событий, которые вызвали бы резкие колебания валютных пар.
Днем будут опубликованы данные по динамике ВВП России за декабрь и некоторое количество макростатистики из США. На ход торгов повлияет продолжающийся налоговый период — до 1 февраля будут уплачиваться НДПИ, НДФЛ, ряд других налогов и платежей. Все это создает давление на рубль. Если цена на нефть будет выше 70 долларов, то пара USD/RUB внутри дня вновь может опуститься ниже 56.
Курс евро будет зависеть от позиционной борьбы евро с долларом на рынке FOREX. Возможно достижение отметки 70 в паре евро-рубль, если евровалюта вновь достигнет уровня 1,25 в паре с долларом.
К вечеру активность игроков снизится, и пара доллар-рубль, вероятнее всего, вернется в диапазон 56-56,50. Евро-рубль ожидаю в диапазоне 59,50-70. Более резкое ослабление рубля, до уровня 57 к доллару, на мой взгляд, возможно, если нефть опустится до 69 долларов, а российский фондовый рынок усилит коррекцию.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть в будущем сильный доллар. Но такое заявление особо не сказалось на динамике американской валюты. Да и США выгоден слабый доллар, если она хочет локализовать производства и увеличить экспорт.
Также это помогло бы обесценить огромный долг, хотя тут ситуация не однозначная. Но сильная экономика привлекает инвестиции, а это укрепляет доллар. Если не ставить барьеры на пути инвестиций, то доллар будет укрепляться.
Пока тренд на устойчивый приток инвестиций не сложился, счет текущих операций также в хроническом минусе, хотя после прихода Трампа в Белый дом негативное сальдо счета текущих операций уменьшилось до 10 миллиардов долларов — это лучший результат за три года. Пока доллар — худшая валюта среди топ-10 мировых валют в этом году, но ситуация может переломиться во второй половине 2018 года.
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