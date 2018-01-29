Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал

Немецкие компании подозревают в поддержке тестирования выхлопов на людях

Немецких автопроизводителей заподозрили в поддержке экспериментов на людях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW в 2012-2015 годах финансировали организацию EUGT («Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе»), которая проводила исследование о влиянии выхлопных газов на организм человека.

25 молодых и здоровых людей несколько часов вдыхали газ в различной концентрации, после чего проходили медицинское обследование. EUGT пришло к выводу, что определить влияние выхлопных газов на организм невозможно.

Концерн Daimler после публикации доклада в 2016 году с результатами исследования дистанцировался от эксперимента и выпустил осуждающее его заявление.

Объединение EUGT перестало существовать в середине 2017 года.