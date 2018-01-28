В РФ готовится масштабная реформа для мигрантов

Российский рынок труда стал менее привлекательным для мигрантов, однако стране без них не обойтись, так как работоспособного населения становится меньше. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения», сообщает РБК.

По их данным, общая убыль трудоспособного населения до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек, поэтому российский рынок труда не сможет обойтись без дополнительных трудовых ресурсов.

Как отмечает ведущий научный сотрудник института демографии ВШЭ и один из авторов доклада Никита Мкртчян , прошлый год показал, что без миграции население России поддерживаться на неизменном уровне не может.

Он подчеркивает, что сокращение населения России в возрасте 20–64 лет продлится до конца 2020-х годов. Сейчас этот процесс только начался, «и самый большой убыток только предстоит».

«Если естественная убыль уйдет за значения 200–300 тыс. человек, то нынешнего миграционного прироста попросту не хватит», —сказал он.

По мнению экспертов, России необходимо выработать новые меры миграционной политики. А для начала создать балльную систему отбора мигрантов, чтобы оценивать необходимость приезда в страну каждого работника. Такая схема успешно работает в Великобритании, где для каждой категории трудовых мигрантов предусмотрены свои условия въезда и пребывания в стране.

Для привлечения трудовых сил нужны также новые меры миграционной политики — рабочие визы, лотереи по типу американской Green card и контракты для интеграции мигрантов

По мнению заведующей центром качественных исследований социальной политики ВШЭ, соавтора доклада Екатерины Деминцевой, нужна система рабочих виз, дающих право на временный въезд в страну, если есть соответствующее приглашение от работодателя, а также рабочих карт, которые упрощают получение разрешения на работу и вид на жительство.

Помимо этого, действенной мерой могут стать специальные «контракты», предусматривающие изучение русского языка, основы государственности и права, при выполнении этих условий мигрант получит вид на жительство и возможность работать, а впоследствии — гражданство.