США загнали себя в ловушку санкциями против РФ

США хотели бы сотрудничать с Россией в нефтегазовой сфере, но не могут нарушить установленные правила — партнеры сочтут слабостью отказ от санкций. Такое мнение озвучил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Глава Минэнерго США Рик Перри может посетить завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Такой вероятности не исключил министр энергетики России Александр Новак.
Он подтвердил, что визит обсуждался в личной беседе, и сообщил также о желании американского коллеги сотрудничать.
"Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", — сказал Александр Новак.
По его словам, российская сторона пригласила американцев принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и ждет ответа.
Проигрыш в глазах партнеров
Между нашими странами не такие серьезные экономические связи, как между Россией и европейскими странами, поэтому американские компании, по крайней мере не самые крупные, не слишком тяготятся санкциями, Александр Фролов.
"Удар, конечно, был нанесен по нефтегазовому сектору США — ряд транснациональных компаний был вынужден свернуть сотрудничество или сильно ограничить. Кроме того, санкции ударили по нефтесервисным компаниям. Они как раз всеми правдами и неправдами пытаются сохранить свое присутствие на российском рынке. А вот у крупных добычных компаний это не слишком получается. У тех Exxon Mobile слетел десяток проектов", — сказал эксперт.
При этом серьезного сближения Соединенных Штатов с Россией не стоит ждать, считает Фролов. Причина этого — в ловушке, которую сами себе создали США, запустив санкционную политику в отношении России. Если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой в экономике, то будет выглядеть проигравшим в глазах западных партнеров.
Внутренние конфликты
"Если это случится, от главного хулигана отвернутся его подручные. Они поймут, что можно так себя вести и ничего не будет за это. Потому что если Штаты передумали и пошли навстречу России, это покажет, что они неспособны давить на Москву дальше. А раз так, с ними, со Штатами, никто не будет дружить и никто их не будет бояться. С ними не будут заключать партнерские соглашения, покупать товары, поддерживать инициативы на политическом уровне", — пояснил Александр Фролов.
Невозможность вырваться за пределы собой же установленных ограничений, конечно, провоцирует внутренние конфликты.
"Нефтегазовый сектор заинтересован в развитии отношений с Россией, в силу того, что свободных месторождений в мире почти нет, и проще разделить эти затраты и риски с кем-то, чем лезть туда самостоятельно, в одиночестве. Тем не менее, не думаю, что за словам главы Минэнерго США стоит что-то большее, чем просто дипломатическая вежливость", — отметил эксперт.