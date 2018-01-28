США загнали себя в ловушку санкциями против РФ

Антироссийскими санкциями США загнали свой нефтегазовый сектор в ловушку

США хотели бы сотрудничать с Россией в нефтегазовой сфере, но не могут нарушить установленные правила — партнеры сочтут слабостью отказ от санкций. Такое мнение озвучил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов

"Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", — сказал Александр Новак. Он подтвердил, что визит обсуждался в личной беседе, и сообщил также о желании американского коллеги сотрудничать.

По его словам, российская сторона пригласила американцев принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и ждет ответа.

Проигрыш в глазах партнеров

"Удар, конечно, был нанесен по нефтегазовому сектору США — ряд транснациональных компаний был вынужден свернуть сотрудничество или сильно ограничить. Кроме того, санкции ударили по нефтесервисным компаниям. Они как раз всеми правдами и неправдами пытаются сохранить свое присутствие на российском рынке. А вот у крупных добычных компаний это не слишком получается. У тех Exxon Mobile слетел десяток проектов", — сказал эксперт. Между нашими странами не такие серьезные экономические связи, как между Россией и европейскими странами, поэтому американские компании, по крайней мере не самые крупные, не слишком тяготятся санкциями, Александр Фролов.

При этом серьезного сближения Соединенных Штатов с Россией не стоит ждать, считает Фролов. Причина этого — в ловушке, которую сами себе создали США, запустив санкционную политику в отношении России. Если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой в экономике, то будет выглядеть проигравшим в глазах западных партнеров.

Внутренние конфликты "Если это случится, от главного хулигана отвернутся его подручные. Они поймут, что можно так себя вести и ничего не будет за это. Потому что если Штаты передумали и пошли навстречу России, это покажет, что они неспособны давить на Москву дальше. А раз так, с ними, со Штатами, никто не будет дружить и никто их не будет бояться. С ними не будут заключать партнерские соглашения, покупать товары, поддерживать инициативы на политическом уровне", — пояснил Александр Фролов.