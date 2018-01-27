США выступили против строительства «Северного потока-2»

США выступают против проекта российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы.
«Как и Польша, США выступают против «Северного потока — 2». Этот проект угрожает энергетической безопасности Европы и стабильности», — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Варшаве.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» вредной инициативой, угрожающей безопасности Центральной Европы.