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США выступили против строительства «Северного потока-2»
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Тиллерсон объяснил, почему США — против «Северного потока — 2» 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: Reuters
США выступают против проекта российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Reuters.
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По его словам, Вашингтон считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы.
«Как и Польша, США выступают против «Северного потока — 2». Этот проект угрожает энергетической безопасности Европы и стабильности», — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Варшаве.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» вредной инициативой, угрожающей безопасности Центральной Европы.
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