Россия «подарила» миру сотни миллиардов

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Отток денег из РФ составил более $1 трлн 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отток денег из российской экономики за последние 30 лет составил более 1 трлн долларов. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, выступая на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют, пишет «Эксперт».
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По словам Глазьева, половина этих средств вращается между офшорами и российской экономикой, однако точно определить их местонахождение пока невозможно. Вторая же половина денег «вообще испарилась в неизвестном направлении».
Как считают аналитики, отток капитала происходит из-за того, что инвестиции в российскую экономику до сих пор считаются высокорисковыми из-за отсутствия стабильности, высокой инфляции и зависимости от цен на нефть. Кроме того, в оттоке капитала нет ничего необычного. Так, из США бежит около 100 млрд долларов ежегодно, из Китая — 150-200 млрд долларов ежегодно.
Среди причин утечки эксперты также называют уход от налогов, незащищенность частной собственности и капитала в России, слабость рубля и отсутствие долгосрочных надежных инвестиционных инструментов.
Как подчеркивает издание, криптовалюты являются одним из передовых инструментов, ориентированных на бегство капитала. Некоторые из них гарантируют анонимность переводов и отсутствие посредника между переводящими деньги.
 Ещё 30 источников 
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