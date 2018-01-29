Россия «подарила» миру сотни миллиардов

Отток денег из РФ составил более $1 трлн

Отток денег из российской экономики за последние 30 лет составил более 1 трлн долларов. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев , выступая на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют, пишет «Эксперт»

По словам Глазьева, половина этих средств вращается между офшорами и российской экономикой, однако точно определить их местонахождение пока невозможно. Вторая же половина денег «вообще испарилась в неизвестном направлении».

Как считают аналитики, отток капитала происходит из-за того, что инвестиции в российскую экономику до сих пор считаются высокорисковыми из-за отсутствия стабильности, высокой инфляции и зависимости от цен на нефть. Кроме того, в оттоке капитала нет ничего необычного. Так, из США бежит около 100 млрд долларов ежегодно, из Китая — 150-200 млрд долларов ежегодно.

Среди причин утечки эксперты также называют уход от налогов, незащищенность частной собственности и капитала в России, слабость рубля и отсутствие долгосрочных надежных инвестиционных инструментов.