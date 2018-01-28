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Названа сумма утекших денег из России за 30 лет
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Названа сумма утекших денег из России за 30 лет 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, передает Rambler News Service.
«Россия — самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он.
По мнению Глазьева, несправедливо сложившееся положение, что «чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается».
Советник выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.
17 января Банк России представил отчет, в котором указано, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 60 процентов. Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в наступившем году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.
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