Названа сумма утекших денег из России за 30 лет

«Россия — самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он. Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев , выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, передает Rambler News Service

По мнению Глазьева, несправедливо сложившееся положение, что «чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается».

Советник выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.