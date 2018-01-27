Российские банки: халява закончилась

Высоких ставок по вкладам, которые банки предлагали своим клиентам в преддверии новогодних праздников, больше не будет. Щедрые предложения закончились, а проблемные банки, взятые ЦБ на санацию, больше не нуждаются в дешевом финансировании. В результате ставки по депозитам в 2018 году могут опуститься до 5,5-6%. Впрочем, большинству россиян нечего сберегать, их больше волнуют кредиты, говорят эксперты.

Совкомбанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Бинбанке, Альфа-банке, банке «Открытие», Промсвязьбанке, Россельхозбанке. На этой неделе Центробанк привел статистику по ставкам по банковским вкладам. Согласно результатам мониторинга регулятора, средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в российских рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольших объем депозитов физических лиц, снизилась во второй декаде января — с 7,25% до 7,12%. Банк России при расчете показателя принимал во внимание ставки по вкладам в Сбербанке

Во второй декаде января многие кредитные учреждения прекратили свои «супер-акции». Не остались в стороне и банки, взятые на санацию: больше они не нуждаются в дешевом финансировании и вместе со всеми, Бинбанк и Промсвязьбанк снижают ставки.

При этом ставка по вкладам будет падать и дальше вслед за ключевой ставкой денежного рынка. В 2017 году она менялась многократно, сократившись в итоге на фоне «рекордно низкой инфляции» до 7,75%.

И экспертам уже очевидно, что ставка будет падать и дальше. Как заявлял в декабре прошлого года директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов , Банк России не видит серьезных рисков для повышения роста цен. При этом, по его прогнозу, инфляция в 2018 будет «скорее ниже 4 процентов».

В итоге, как уверяет большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, ставка по вкладам опустится в этом году ниже 7%. В частности, по мнению начальника управления клиентских исследований ВТБ Дмитрия Лепетикова , в 2018 году ставки по вкладам могут снизиться на 1-2 процентных пункта.

По словам президента компании «Финэкспертиза» Нины Козловой, ставки по вкладам могут снизиться до 5,5-6%.

Это еще больше может остудить пыл россиян, и так не желающих нести деньги в банки. Козлова считает, что объем депозитов на счетах граждан прирастает очень медленно, даже несмотря на различный специальные акции в кредитных учреждениях. Так, в 2017 году вклады граждан в банках приросли менее чем на 1 трлн рублей: они выросли с 24,2 трлн рублей до 25 трлн рублей (декабрь 2017 года).

При этом кредиты россияне наращивали гораздо активнее, чем вклады. Объем выданных кредитов за этот же период увеличился с 7,1 трлн рублей до 8,06 трлн рублей.

В условиях, когда реальные располагаемые доходы не росли четыре года подряд, можно констатировать разворот населения к потреблению, отмечает Нина Козлова . Реальные располагаемые доходы жителей России в январе — декабре 2017 года снизились, сообщил недавно Росстат

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились на 1,7%, в декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 1,8%», — говорится в докладе.

В условиях таких низких доходов, снижение ставки по вкладам в рублях на большинство россиян не отразится просто потому, что им нечего сберегать, отмечают эксперты.

Как можно убедиться из статистики, сберегать на вкладах имеют возможность в основном состоятельные россияне. Так, по данным Агентства по страхованию вкладам (АСВ) за 9 месяцев прошлого года, наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей — они выросли на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов.

Депозиты на более низкие суммы: от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов — на 0,3% и 2,6%. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 8,9% по объёму и увеличились на 1,8% по количеству счетов.

При этом эксперты ожидают, что интерес к депозитам в ближайшее время снизится.

«Большинство вкладчиков останутся верны депозитам. Однако финансово активные клиенты уже ищут иные варианты размещения средств», — говорит первый зампред правления Локо Банка Ирина Григорьева.