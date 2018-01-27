«Мертвая лошадь»: ФРГ осудила антироссийские санкции

В Германии антироссийские санкции сравнили с «мертвой лошадью»

Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, навязанных Евросоюзом , пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

В понедельник на встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". По мнению политика, проблема на Украине не решится с помощью "символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям.

В свою очередь, премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил о необходимости единого курса восточногерманских земель в отношении антироссийских санкций.

Издание отмечает, что подобные заявления связаны с традиционными связями восточногерманских компаний с российскими, а также с сильным негативным эффектом экономических ограничений для бизнеса.

Запад ввел санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение, подчеркивая, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.