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«Мертвая лошадь»: ФРГ осудила антироссийские санкции
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В Германии антироссийские санкции сравнили с «мертвой лошадью» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, навязанных Евросоюзом, пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.
В понедельник на встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". По мнению политика, проблема на Украине не решится с помощью "символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям.
В свою очередь, премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил о необходимости единого курса восточногерманских земель в отношении антироссийских санкций.
Издание отмечает, что подобные заявления связаны с традиционными связями восточногерманских компаний с российскими, а также с сильным негативным эффектом экономических ограничений для бизнеса.
Запад ввел санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение, подчеркивая, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
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