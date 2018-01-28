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Второй танкер с российским газом отправят в США
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В США отправят еще один танкер с российским газом 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Maritime Connector
Второй танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России — Provalys — готовится к отправке в США. Он должен добраться до конечного пункта примерно к 15 февраля, передает Bloomberg.
Как отмечает агентство, корабль заберет газ из французского Дюнкерка. Танкер доставит груз в Новую Англию (северо-восток США), так как пропускная способность трубопровода ограничивает потоки сланца из других частей страны в сезон пикового спроса на него. Региону придется заплатить за российский газ в несколько раз большую сумму, чем за местный дешевый сланец.
Первый танкер с российским СПГ — Gaselys — сейчас находится в очереди на вход в порт под Бостоном. Ожидается, что он получит допуск в эти выходные. Корабль доплыл до Соединенных Штатов еще 24 января. Главный исполнительный директор Береговой охраны США в Бостоне Люк Пиннео поясняет, что задержка со входом судна в гавань не является чем-то необычным — проверки могут занимать до трех дней.
Поставка СПГ началась из-за снежных штормов и аномального холода на восточном побережье США, что привело к резкому росту цен на газ — они поднимались до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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