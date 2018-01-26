«Очень паршивая валюта»: биткоину предрекли обвал

На форуме в Давосе биткоин в очередной раз назвали «пузырем». Единодушие в этом вопросе продемонстрировали как члены российской делегации, так и иностранные эксперты и чиновники. При этом нынешние заявления происходят на фоне разочарования хедж-фондов в криптовалютах. Они теперь охотнее ставят на их падение, чем на рост. Инвесторы уже сняли сливки, и сейчас рынки захватил пессимизм по поводу биткоина, отмечают эксперты.

На проходящем в Швейцарии форуме в Давосе криптовалюту не очень жаловали. Так, американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».

По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии.

На состоявшейся дискуссии, основным вопросом которой стал «Пузырь крипто-активов», о скептическом отношении к криптовалюте также заявил целый ряд экспертов.

«Я считаю, что биткоин и другие [криптовалюты] не удовлетворяют критерию денег. Их можно назвать активом, но они не являются стабильным средством накопления, они сильно колеблются, вы не можете использовать их в качестве средства обмена», — добавила она. В частности, управляющий ЦБ Швеции Сесилия Скингсли заявила, что валюта должна обладать стабильной ценой и получить широкое распространение, чтобы быть эффективной.

«Люди продолжают говорить о том, что биткоин упал ниже $10 000 или поднялся выше $10 000, это какое-то проклятие, это сумасшествие», — отметила она. Глава Radian Partners Дженнифер Жу Скотт и вовсе не стеснялась в выражениях, назвав биткоин «очень паршивой валютой».

Российская делегация придерживается такой же точки зрения. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает биткоин «фейковой валютой». По его словам, у криптовалюты нет «большого будущего».

«Блокчейн — это важная сквозная технология цифровой экономики, которая делает экономику эффективнее, и, как следствие, повышается качество жизни», — ответил Никифоров. А вот криптовалюты Россия не поддерживает, заметил он. «Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения», — сказал Никифоров. Министр связи Николая Никифорова во время форума заявил, что российское правительство готово поддерживать блокчейн, но не криптовалюты.

При этом мнение о том, что криптовалюты — это пузырь, сейчас преобладает и среди инвесторов. Хедж-фонды уже радикально изменили свою инвестиционную стратегию. Теперь они ставят на падение, а не рост криптовалюты.

«Вам нужно очень хорошо взвесить все факты и подумать о том, дадут ли инвестиции в криптовалюту такой же доход, как раньше», цитирует The Wall Street Journal создателя основанной в Монако компании Altana Wealth Ли Робинсона, чьи инвестиции в криптовалюту оцениваются примерно в $45 млн Он обеспокоен тем, что время, которое приходится теперь тратить на удвоение криптовалюты, сократилось наполовину, и это верный признак того, что рынок перегрет. Поэтому инвестиционная стратегия фонда будет кардинально другой: ставить теперь Altana Wealth будет на падение цен на акции, связанные с биткоином и технологией блокчейн.

Другие опрошенные WSJ крупные фонды, ориентированные на инвестиции в криптовалюту, также говорят о перегретом рынке и хотят сделать перерыв в таких инвестициях.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами на 16 января, фонды, которые ставят на рост криптовалюты, предпочитают короткие позиции.

Как отмечает Льюис Феллас, основавший в 2016 году нацеленную на криптовалюту компанию Bletchley Park Asset Management, в этом году он с большой осторожностью относится к криптоактивам. «Рынок большинства монет находится в весьма стрессовом состоянии», — говорит он.

«У нас есть серьезные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок — одна из наших целей», — цитировало агентство ТАСС главу южнокорейского Минюста. По словам Ли Робинсона, инвесторы меняют свои стратегии в том числе из-за активности финансовых регуляторов. Они обеспокоены финансовыми пузырями, которые подогревают цены на криптовалюты. Особенно активно борются с такими пузырями в Азии. В начале января, по мнению аналитиков, жесткая риторика министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги спровоцировала падение курсов целого ряда криптовалют, включая биткоин. Он заявил о намерении запретить операции с криптовалютой на местных биржах. По его словам, ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

При этом ранее стало известно о том, что Гонконг, Китай, Сингапур уже ввели ограничения на криптовалюту.

По данным Сoinmarketcap, сейчас стоимость большинства криптовалют снижается. В частности, биткоин торгуется на уровне $11,5 тысяч, эфир — около $1,1 тысяч, криптовалюты риппл — $1,31.

«За 2017 год стоимость биткоина выросла почти в 13 раз, тем самым сделав этот год «золотым» для тех трейдеров и фондов, которые заранее начали инвестировать в криптовалюту», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова. Ранее эксперты отмечали, что биткоин в конце прошлого года поймал медвежий тренд, и обещали уже в середине января 2018 года восстаноление курса биткоина до $20 000. Однако на уровни прошлого года биткоин пока что не поднимался в 2018 году.

Сооснователь криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев уверяет, что мы еще увидим новые рекорды. Несмотря на то, что рынок сейчас очень волатильный, общий тренд для криптовалют — рост. «Это связано с тем, что на рынке до сих пор небольшое количество институциональных инвесторов, а сам рынок сформирован ритейл-инвесторами, которые и доминируют. Мы можем наблюдать со стороны институциональных инвесторов интерес: инвестиции в ICO, блокчейн-стартапы и криптовалюты в целом», — отмечает он.

При этом, по его словам, хедж-фонды, которые заявляют о том, что «якобы» избавляются от криптовалюты, вполне могут потом закупиться ей «на дне» и снова продать «на пике».

«После запуска фьючерсов на биткоин заработали те участники, кого можно условно назвать «биткоин-пессимистами». Именно те, кто на фоне всеобщего ралли считал, что цена неоправданно завышена. Строго говоря, до запуска фьючерсов на биткоин отсутствовал финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на снижении стоимости биткоина. И как только такой продукт появился, рынок сразу же пошел в направлении, выгодном для «пессимистов», — объясняет Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade. Эксперты отмечают, что максимальное падение биткоина пришлось на 17 января — день наступления исполнения обязательств по срочным контрактам. Тогда за сутки курс биткоина обвалился на 25% и дошел до $10,9 тысяч.

По его словам, по мере интереса к криптовалютам со стороны регуляторов и правительств крупнейших экономик возможность получения астрономических прибылей на этом рынке будет сокращаться. «Кто-то уже снял сливки, и дальнейшая агрессия инвесторов неизбежно будет снижаться. Поэтому даже такие игроки на финансовых рынках, как хедж-фонды, рискуют ставить только на короткие позиции», — отмечает Михаил Грачёв.