Экономика не выполнила план правительства

Опасения аналитиков оправдались: в середине 2017 г. экономика восстанавливалась за счет разовых факторов, оценивает итоги года главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова : за весь 2017 год ВВП не вырос даже на 1,5%. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров чуть более оптимистичен — рост в пределах 1,6%. Это существенно меньше официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. Официальную оценку роста ВВП Росстат представит в начале февраля.

Главным источником плохих новостей стала промышленность, сократившая выпуск и в ноябре, и в декабре, говорит Орлова. По итогам IV квартала рост ВВП замедлился до 0,3%, оценивает она, это будет второй квартал подряд торможения экономики после роста на 2,5% во II квартале. ЦБ из-за статистики за декабрь 2017 г., возможно, снизит оценки темпа роста за 2017 г., предупреждает представитель регулятора. Пока ЦБ ждет рост вблизи нижней границы интервала 1,7–2,2%. Снизило оценку роста ВВП и Минэкономразвития: в январе — до 1,4–1,8%.

Из самой продолжительной за 20 лет рецессии российская экономика вышла всего год назад. В апреле — мае она совершила неожиданный рывок вслед за промышленностью, которая благодаря холодной весне и календарным факторам увеличила выпуск на 3,8%.

Замедление роста ВВП до 0,3–0,4% в IV квартале было предопределено осенним падением промышленности, объясняет директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов . В IV квартале 2017 г. российские предприятия сократили выпуск на 1,7% в годовом выражении. Упали все основные отрасли. Экономисты объясняли падение погодными условиями — в 2016 г. был один из самых холодных ноябрей, а в 2017 г. — один из самых теплых декабрей, из-за теплой осени упала газодобыча и сократился сектор коммунальных услуг. Нефтедобыча снизилась из-за продления соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+.

Продолжили падать и реальные доходы населения — на 1,8% в годовом выражении в декабре, а за весь год — на 1,7%. Это уже четвертый год их последовательного падения. Реальные зарплаты растут, но это лишь 42–44% всех доходов, оценивал Игорь Поляков из ЦМАКПа. Сократиться могли не связанные с зарплатой источники доходов, предполагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой . Скрытая оплата труда снижалась, подтверждает представитель ЦБ.

Россиян падающие доходы, правда, не смущают: потреблять в 2017 г. они стали больше. Розничный товарооборот по итогам года вырос на 1,2% — после сокращения годом ранее на 4,6%. Люди проедают сбережения, отмечал Тихомиров: по оценке Росстата, на протяжении трех кварталов прошлого года доля сберегаемых доходов заметно отставала от прошлогодней. С августа по декабрь доля людей, у которых есть личные или семейные сбережения, упала с 39 до 31%, а тех, у кого нет вообще никаких сбережений, — выросла с 59 до 67%, следует из опроса «ИнФОМа».

Но рост потребительского сектора может поддержать экономику, считает Тихомиров, кроме того, в конце 2017 г. выросло строительство, что говорит и об оживлении инвестиций. Экономика в рецессию не уйдет, заключает он, в 2018 г. начнет восстанавливаться, зарплаты будут расти, что поддержит рост спроса.

Поддержит экономику и стабильный рост розницы и розничного кредитования, считает Орлова, а также рост цен на нефть. Быстрее экономики будет расти и сельское хозяйство, считает Тихомиров. За 2017 г. оно выросло на 2,4%, что выше прогноза Минэкономразвития. Контрсанкции повысили спрос на российскую продукцию, но доходы людей снижаются, а для отдачи от инвестиций требуется время, объясняет Тихомиров.