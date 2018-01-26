Российской экономической модели отказано в будущем

Активно развивающиеся технологии электрического транспорта в скором времени кардинально изменят ситуацию в мировой экономике и человеческой жизни вообще. К такому выводу в своем докладе приходят аналитики Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies.

В ожидании перемен

По расчетам экспертов, пик мирового спроса на углеводороды будет пройден значительно раньше, чем ожидалось, а именно — в середине 2020 годов. С начала 2030-х потребление нефти и газа начнет снижаться.

Причиной тому станет изменение концепции автомобильного транспорта как такового. Массовый приход электромобилей на смену автомобилям, оснащенным двигателем внутреннего сгорания (ДВС), работающим на углеводородном (бензин, дизель, природный газ и т. п.) топливе, приведет к резкому сокращению мирового потребления нефти.

«Этот последний бастион нефтяного спроса падет уже в ближайшие 8 лет», — сообщает в своем обзоре Bank of America. По мнению экспертов банка, к 2023 году электромобили начнут вытеснять традиционные авто, оснащенные ДВС. Учитывая тот факт, что сегодня на долю автомобильного транспорта приходится порядка 55% всего мирового потребления нефти, быстрая замена автомобилей электромобилями приведет к серьезным переменам во всей мировой экономике.

Отправной точкой станет момент, когда стоимость аккумуляторных батарей сравняется с затратами на производство двигателей внутреннего сгорания. В итоге, по подсчетам аналитиков, к 2030 году на электромобили будет приходиться около 40% всего автотранспорта в мире, а к 2050-му — 95%.

Мир без нефти

Результатом всего этого, по мнению Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies станет падение мировых цен на углеводородное топливо с 2025 года. С 2030-го эксперты ожидают уже начала падения цен и на сырую нефть, со скоростью 0,5% в год.

Как полагают в Oxford Institute, это приведет к краху «нефтяных экономик» одной из которых является Россия.

Против нее в этом случае будет играть и тот факт, что большая часть сохранившихся российских запасов относится к разряду трудноизвлекаемых. А это значит, что добываемая в России, в условиях снижения спроса, нефть окажется неконкурентоспособной по сравнению с нефтью с Ближнего Востока и ряда других регионов.

Учитывая высочайшую роль поступлений от нефтегазового экспорта в доходах российского бюджета, эксперты предполагают окончательную деградацию самой экспортно-сырьевой экономической модели РФ и других нефтяных стран.

Так ли все ужасно?

В то же время, в самой России в возможность скорого сжатия мирового нефтегазового рынка верят далеко не все. Как заявил на Давосском форуме министр энергетики России Александр Новак , мировое потребление черного золота будет только расти.

По словам главы Минэнерго, в ближайшие время нефтяникам всего мира предстоит не сокращение, а увеличение добычи. Только для поддержания текущего уровня им придется начать добычу 20 млн баррелей в сутки только. Еще 10 млн баррелей нефти нужно будет добывать дополнительно из-за роста потребления в развивающихся странах и прежде всего Китае.

В экспертной среде многие также не склонны проводить параллели между развитием электромобильного транспорта и глобальным сокращением нефтедобычи.

Аккумуляторы электрокаров заряжаются током, который вырабатывается в результате сжигания все тех же углеводородов, — пояснил «Ридусу» аналитик ФК Калита-финанс Дмитрий Голубовский . — А учитывая потери на трансформацию энергии, фактическое, потребление топлива при переходе на электромобили, должно даже вырасти.

По словам эксперта, спрос на автомобильное топливо действительно будет сокращаться по мере развития электромобилей. Но при этом он указывает на то, что это приведет к росту спроса на газ и мазут, на котором работают электростанции, вырабатывающие электричество, заряжающее аккумуляторы электрокаров.

На электростанции сжигаются те же, углеводороды, что в ДВС, только несколько в другой химической форме, с тем же КПД, потому что он считается по тем же законам термодинамики, — говорит Голубовский.

Но тут, по его словам, свою роль начинают играть потери, возникающие при передаче энергии по проводам, чего не происходит в автомобиле с ДВС. Преобразование энергии углеводородов в электричество, как промежуточную форму, перед ее переходом в механическую энергию движения, ведет к потерям. И вот на величину этих потерь и вырастет потребление топлива.

«По нашим прогнозам электромобили получат свое развитие, однако это будет все же нишевый продукт», — пояснила она «Ридусу». Не видит особого влияния электромобилей на нефтяной спрос и эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко

По мнению эксперта, более серьезное воздействие на нефтяной спрос оказывает технологический прогресс в области повышения энергоэффективности самих ДВС.

Так за последние 40 лет двигатели, при почти одинаковом литраже, стали почти в два раза мощнее. При этом, потребление ими топлива сократилось почти в два раза.

Рост энергоэффективности не прекращается, и уже сегодня на дизельном автомобиле С класса можно на одном баке проехать из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно, — говорит Екатерина Грушевенко.

Так же, по ее словам, не стоит забывать, что помимо факторов, снижающих спрос на нефть, есть и факторы его повышающие. В частности, это растущая автомобилизация развивающихся стран и в особенности стран Азии, во главе с Китаем. Это позволило сместить центр роста спроса из стран ОЭСР в страны не входящие в эту организацию.

И если в развитых странах, действительно спрос на нефть в транспортном секторе стагнирует уже много лет, — говорит Екатерина Грушевенко. — То в развивающихся, рост экономики и благосостояния населения, а так же доступность дешевых автомобилей собственного производства наоборот подталкивает спрос вверх.