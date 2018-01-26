Ещё
Что ослабит финансовое давление США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Foreign Policy рассказал, что ослабит финансовое давление США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / peshkov
Санкционное давление Вашингтона теряет свою силу из-за технологических изменений в финансовой системе, пишет журнал Foreign Policy.
Издание отмечает, что в США опасаются возможности создания Россией, Китаем и другими странами параллельной финансовой системы взамен существующей, которая позволяет американским и европейским регуляторам прослеживать, куда и каким образом перемещаются деньги. Так, Москва с 2015 ведет разработку альтернативы для системы SWIFT и обсуждает с Пекином возможность создания похожей системы для стран-участниц БРИКС.
Журнал также указывает на встревоженность Вашингтона из-за намерения Венесуэлы и России обойти санкции с помощью криптовалют. "Самое мощное финансовое оружие" США может потерять силу, причем не из-за биткоина, как это полагалось раньше, а из-за технологии, на которой основана криптовалюта — блокчейн.
Опасность технологии для Вашингтона заключается в децентрализации мировой финансовой системы.
"Прямо как и в случае с тем, что США перестали получать максимум преимуществ от создания Интернета, перед страной стоит вопрос: как мы можем играть какую-то роль в мире децентрализации?" — посетовала бывший аналитик ЦРУ, директор отдела анализа Фонда защиты демократии Яя Фануси.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
РИА Новости: последние новости
Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России В Госдуму внесен законопроект о механизме создания наследственных фондов Украина вместе с МВФ разрабатывает новую модель газового рынка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Индия забраковала российские С-400372
Курды перешли в атаку324
Составлен «черный список» российской колбасы242
Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной35
Ученые ждут ядерный апокалипсис319
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение