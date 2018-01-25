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Венесуэле предсказали инфляцию в 13000%
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Венесуэле предсказали инфляцию в 13000% 

Деловая газета «Взгляд» 25 января 2018
Фото: Reuters
В 2018 году экономика Венесуэлы сократится на 15%, а инфляция достигнет отметки в 13 тыс. процентов, считают в Международном валютном фонде.
Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в опубликованной МВФ оценке перспектив развития экономик латиноамериканских стран.
Опубликованные в документе цифры оказались пессимистичнее октябрьского прогноза, когда МВФ предполагал, что сокращение экономики Венесуэлы в 2018 году составит 6%.
По данным МВФ, в 2016 году ВВП Венесуэлы сократился на 16,5%, а в 2017 году — на 14%.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в 2016 году инфляция в стране достигла 254,4%. Для борьбы с кризисом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости создания собственной криптовалюты.
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