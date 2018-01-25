В России подорожали лекарства

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Производители увеличили цены на выпущенные в 2017 году лекарства, пишут СМИ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские производители увеличили цены на лекарства, выпущенные в 2017 году, сообщили в Минпромторге газете "Известия".
"Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 триллиона рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 миллиарда упаковок", — говорится в материале газеты.
Как отмечается, средняя цена за упаковку, по подсчетам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, увеличилась на 7%. Он уточнил, что когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не будут работать себе в убыток.
Издание полагает, что путем увеличения цен на лекарства производители пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов.
Как рассказал ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. цены на лекарства из списка жизненно важных и необходимых в 2017 году снизились на 1,8%. Он отметил существенное снижение в нижнем ценовом сегменте до 50 рублей.
Мурашко подчеркнул, что удалось пройти год без какого-либо значимого выпадения лекарственных препаратов с рынка, в том числе нижнего ценового сегмента, а "эксперты даже отмечают небольшой рост продаж нижнего ценового сегмента".
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