России повезло: «человек Трампа» возглавил ФРС

Федеральная резервная система США (ФРС) официально получила нового главу. Американский сенат утвердил на этой должности бывшего заместителя министра финансов США Джерома Пауэлла. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля.

Американский юрист Джером Пауэлл начинал карьеру в Нью-Йоркском апелляционном суде второго округа США. Он возглавлял совет директоров в инвестбанке Dillon, Read & Co. В 1990 году перешел на государственную службу, устроившись в Минфин США . При этом в совет управляющих ФРС Пауэлл входит уже 5 лет.

О том, что президент США Дональд Трамп может сменить главу ФРС, стали говорить сразу после вступления в должность президента.

Джанет Йеллен до избрания Трампа выступала с достаточно резкой критикой его программы, и потом фактически оказалась в оппозиции к действующему президенту.

Дональд Трамп неоднократно говорил о недовольстве проводимой ФРС политикой.

В частности, нынешний президент США указывал, что политика дешевых денег и околонулевых ставок надула пузырь на фондовом рынке и создала «фальшивую экономику». При этом еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп отмечал, что ФРС искусственно занижает процентные ставки, чтобы «Обама мог выезжать играть в гольф в январе и утверждать, что он достойно выполнил свою работу».

Однако именно при нынешнем главе ФРС уровень безработицы в США упал на самый низкий за 16 лет уровень, балансируя в последнее время около 4%, а американская экономика начала восстанавливаться уверенными темпами. В конечном счете это дало возможность американскому регулятору постепенно ужесточить монетарную политику и поднять процентные ставки. В декабре ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 1,25-1,5%.

Алан Гринспен и До Трампа президенты США по сложившейся традиции продлевали полномочия действующего главы ФРС на первом сроке. Так, предшественники Джанет Йеллен — Пол Волкер Бен Бернанке — не теряли свое кресло при смене президента на представителя другой партии. Так что при назначении нового главы ФРС президент США как обычно поступил экстравагантно.

При этом президент уже поделился своими ожиданиями от политики нового главы ФРС. Когда Трамп впервые объявлял кандидатуру Пауэлла, он говорил о том, что дела в экономике США «идут все лучше с каждой неделей» и для поддержки этого прогресса «требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над нашей банковской системой».

В своих предыдущих высказываниях сам Джером Пауэлл говорил о продолжении политики своей предшественницы на посту главы ФРС.

Кардинально стратегию ФРС новый глава вряд ли будет менять, соглашаются эксперты. По словам аналитика «Фридом Финанс» Богдана Зварича, при новом главе регулятор будет продолжать поднимать ставки для нормализации денежно-кредитной политики, как это было при Джанет Йеллен.

«Как и раньше, комитет по открытым рынкам при принятии решения по ставке будет опираться на экономические показатели, стараясь не допустить ухудшения ситуации», — говорит он.

Впрочем, некоторые изменения с приходом нового главы ФРС в политику Федрезерва все же могут произойти.

Как «человек Трампа», возможно, повышать ставку Пауэлл будет медленнее, чем делала бы это Йеллен, предполагают эксперты.

«Трамп — протекционист, и вся его программа направлена на репатриацию промышленного производства путем реформирования налоговой системы, создания барьеров для роста импорта, повышения конкурентоспособности американских товаров на внутреннем рынке. Но без поддержки со стороны ФРС сделать это невозможно, поскольку, прежде всего, для этого экономике нужен дешевый доллар. Собственно, сейчас инфляция в США находится ниже таргетируемого уровня в 2%, а проводимая Йеллен политика по постепенному отказу от количественного смягчения противоречила самой идее медленной девальвации американской валюты в интересах производителей. Фактически сейчас Пауэллу предстоит существенно замедлить раскрученный при Йеллен маховик, благодаря которому решения о повышении ставки принимались едва ли не на каждом заседании Федрезерва. Не думаю, что радикальные меры будут встречены на ура всеми участниками резервной системы, но, скорее всего, им придется смириться с тем, что влияние Трампа с приходом Пауэлла на решения ФРС существенно усилится: без налоговой реформы и роста темпов инфляции программа президента будет сорвана», — говорит аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

При этом Россия от назначения нового главы ФРС только выиграет.

Если ставки в США будут подниматься медленнее, чем могли бы при Йеллен, то операции carry trade с российскими ОФЗ будут оставаться привлекательными. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 32,1%, сообщалось в материалах Банка России

Эксперты ранее отмечали, что такие инвестиции одна из причин укрепления российской валюты и опасались за судьбу рубля, если ФРС будет активно поднимать ставку и интерес иностранных инвесторов к российским бумагам сократится. Если же ставка ФРС будет подниматься медленно, то интерес иностранных инвесторов к вложениям в российские активы будет сохраняться.

Впрочем, в феврале США могут одобрить санкции против России, включающий ограничение на покупку российского госдолга. По словам экспертов, если это произойдет, то остается надеяться на рост цен на нефть, которые спасут рубль от обвала. По словам Богдана Зварича, рынок энергоносителей сейчас поддерживает сразу несколько фундаментальных факторов, включая продление до конца 2018 года сделки по ограничению добычи, заключенной в рамках ОПЕК+.

«В результате, даже в случае ухода американских инвесторов из наших ОФЗ, рубль вряд ли бы обвалился. Так, при текущих ценах на нефть максимумом по доллару видится коридор 57-59 рублей, даже если санкции будут предусматривать ограничения на покупку российского долга», — успокаивает аналитик.

Официальный курс доллара, установленный российским Центробанком на 25 января, составляет 56,3888 рублей за американскую валюту. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась сегодня до $69,82 за баррель.

Американский фондовый рынок накануне закрылся разнонаправленно. Индекс Dow 30 упал на -3,79%, а S&P 500 вырос на 6,16%.