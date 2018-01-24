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Названы самые низкооплачиваемые профессии на Украине
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Названы самые низкооплачиваемые профессии на Украине 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Государственной службе занятости Украины заявили, что самые низкие зарплаты в стране получают медсёстры, врачи и воспитатели.
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Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на и.о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.
«Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей — это около 3 тыс. 700 грн (7 200 руб.) по данным Госстата», — заявил Ярошенко.
Он также отметил проблемы в банковской и налоговой сферах.
Ранее сообщалось, что в 2017 году заработная плата президента Украины Петра Порошенко составила 336 тыс. гривен (около $11,6 тыс.).
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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