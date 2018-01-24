Названы самые низкооплачиваемые профессии на Украине

В Государственной службе занятости Украины заявили, что самые низкие зарплаты в стране получают медсёстры, врачи и воспитатели.

«Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей — это около 3 тыс. 700 грн (7 200 руб.) по данным Госстата», — заявил Ярошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на и.о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Он также отметил проблемы в банковской и налоговой сферах.