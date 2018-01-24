Россиянам предложили потерпеть до экономического роста

Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых (на 3-3,5 процента ВВП в год), однако для достижения подобных показателей потребуется около двух лет. Об этом он заявил в ходе делового завтрака ВТБ Капитала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС

>> Когда ждать нового финансового кризиса «В течение пары лет мы достигнем этих цифр», — пообещал Орешкин, отметив, что ключевым вызовом для российской экономики сейчас является демографический.

Однако, по словам министра, есть и позитивный момент для экономики — она стала меньше зависеть от уровня цен на нефть.

Согласно предварительной оценке Минэкономразвития по итогам 2017 года ВВП России вырос в диапазоне от 1,4 до 1,8 процентов ВВП. В 2018 году ведомство ждет роста в 2 процента ВВП, при этом в действующем прогнозе министерства на 2019-2020 годы прогнозируется рост на уровне 2,2 и 2,3 процентов ВВП — то есть меньше заявленных Орешкиным в Давосе.