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Россиянам предложили потерпеть
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Россиянам предложили потерпеть до экономического роста 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых (на 3-3,5 процента ВВП в год), однако для достижения подобных показателей потребуется около двух лет. Об этом он заявил в ходе делового завтрака ВТБ Капитала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС.
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«В течение пары лет мы достигнем этих цифр», — пообещал Орешкин, отметив, что ключевым вызовом для российской экономики сейчас является демографический.
Однако, по словам министра, есть и позитивный момент для экономики — она стала меньше зависеть от уровня цен на нефть.
Согласно предварительной оценке Минэкономразвития по итогам 2017 года ВВП России вырос в диапазоне от 1,4 до 1,8 процентов ВВП. В 2018 году ведомство ждет роста в 2 процента ВВП, при этом в действующем прогнозе министерства на 2019-2020 годы прогнозируется рост на уровне 2,2 и 2,3 процентов ВВП — то есть меньше заявленных Орешкиным в Давосе.
В 2014 году президент России Владимир Путин в ходе ставил перед правительством задачу обогнать мировые темпы роста экономики к 2020 году. Международный валютный фонд ожидает, что мировая экономика в 2018 и 2019 годах будет расти в среднем на 3,9 процента в год.
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