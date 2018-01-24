В РФ выделены деньги на повышение зарплат бюджетников

Правительство выделило средства на повышение зарплаты работников бюджетных учреждений

Российское правительство распорядилось о выделении ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели. В том числе: в сфере образования — 7,2 млрд рублей, в сфере науки — 3,4 млрд рублей, в сфере здравоохранения — 3,4 млрд рублей, в сфере культуры — 0,5 млрд рублей», — говорится в сообщении кабинета министров.

Отмечается, что остаток резерва ассигнований в размере 0,9 млрд рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям правительства России.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда сотрудников бюджетной сферы.