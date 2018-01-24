Названа сумма вложений в Чечню

В Чечне реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 310 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«Эту работу не останавливаем ни на один день. Самое главное — создали «тепличные» условия для вложения средств в малый, средний бизнес, а также крупные объекты и предприятия. Это — защищенность инвестиций от рисков, ускоренное решение всех вопросов в госучреждениях, абсолютно спокойная обстановка», — написал он по итогам совещания с членами правительства республики.омические показатели Чечни.

На заседании были обсуждены и новые проекты. В частности, на переговорах в Германии достигнута договоренность о расширении инновационного парка «Казбек» и строительстве нескольких заводов.

При этом Кадыров напомнил, что 2018 год объявлен в Чечне годом инвестиций. По убеждению главы республики, правительству региона необходимо участвовать во всех инвестиционных проектах, в которых возможно. Это поможет снизить безработицу и улучшить социально-экономические показатели Чечни.