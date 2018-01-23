На грани дефолта: МВФ не дает Киеву денег

Киев на грани дефолта: МВФ не дает денег

Украина задолжала Международному валютному фонду более $12 млрд При этом возможностей получить новые транши от МВФ в этом году все меньше: в Киеве уже допускают прекращение сотрудничества с фондом. Причина отказа в поддержки МВФ — нежелание Петра Порошенко бороться с коррупцией. Отсутствие помощи этого фонда в перспективе грозит Украине дефолтом, а в этом году приведет к росту инфляции и девальвации гривны.

Как заявил заместитель председателя Нацбанка Украины (НБУ) Олег Чурий, совокупные долговые обязательства НБУ и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляют около $12 млрд «Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют $7,2 млрд, а обязательства Министерства финансов перед МВФ — $4,9 млрд В общем $12,1 млрд», — подвел итог Чурий.

По его словам, активы НБУ составляют $18,8 млрд

При этом на днях украинские чиновники допустили досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Так, замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью «Украинским новостям» заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ. По его словам, это произойдет в том случае, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ. «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — отметил он.

Как признал Сологуб, предоставление транша возможно только при принятии «кучи непопулярных реформ».

Коррупция дает минус 2% ВВП

МВФ и Всемирный банк ранее критиковали украинское правительство за остановку процесса реформ и высокий уровень коррупции. В частности, представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что фонд выдвигает четыре требования к Украине для получения следующего транша.

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», — говорила еще в ноябре Люнгман.

По оценке Люнгмана, коррупция ежегодно «съедает» на Украине 2% роста ВВП страны. Недавно международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад об уровне коррупции на Украине. Эксперты ОЭСР отмечают, что Украина добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией благодаря начатым после 2014 года реформам, однако предупреждают о серьезном риске отступления от этих преобразований.

Уровень коррупции в стране остается высоким, доверие к правительству находится под воздействием регулярных утверждений о коррупции, отмечалось в докладе.

ЕС отказывается спонсировать Украину

Пока ни проводимые реформы, заявленные президентом Петром Порошенко, ни денежная поддержка со стороны кредитных организаций к серьезному повышению уровня жизни простых украинцев не приводят.

По данным Международного рейтингового агентства Moody's, Украина по-прежнему отстает от других стран СНГ по показателю ВВП на душу населения: в 2017-2018 годах ВВП на душу населения в стране составит чуть больше $2 тыс. В 2008 году номинальный ВВП Украины на душу населения в долларах составлял порядка $8 тыс., а в 2013 году — около $4 тыс.

Средняя зарплата на Украине достигла 7,4 тыс. гривен, рассказал недавно премьер-министр страны Владимир Гройсман. Состояние самого Петра Порошенко, главным активом которого является кондитерская корпорация Roshen, оценивается в $1 млрд За прошедший год оно выросло на 7%, и с ним Петр Порошенко входит в рейтинг самых богатых людей Украины.

Из-за высокой коррупции недавно в выделении средств Украине отказал Европейский союз.

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в начале этого года объяснил, что Украине не была предоставлена финансовая помощь в размере €600 млн из-за невыполнения украинской стороной обязательств по проведению структурных реформ в экономике и управлении.

При этом не помогло добиться помощи от ЕС даже личное участие Петра Порошенко.

«В ноябре во время саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине, — напомнил представитель ЕС, — И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы они провели оценку объема помощи, в которой нуждается Украина, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи».

Однако ранее украинские чиновники, несмотря на критику МВФ и Всемирного банка, публично выражали уверенность, что международные организации выделят им деньги. В этом году украинский Нацбанк рассчитывал получить от МВФ два транша на $3,5 млрд Программа, утвержденная МВФ в 2015 году, изначально была рассчитана на четыре года. Однако с прошлого года международные кредиторы задерживают выплаты.

Куда приведут кредиты МВФ

При этом на Украине уже накопили претензии к международным организациям. По словам местных чиновников, кредиты МВФ «ведут страну к пропасти».

Так, как заявил на днях народный депутат Александр Викул в эфире украинского телевидения, «Киев бездумно берет кредиты на унизительных условиях».

Депутат отметил, что МВФ нет дела до благосостояния украинцев, поэтому там требуют увеличения нагрузки на них, а система квот, установленная ЕС, невыгодна Украине — Киев исчерпал все лимиты на поставки пшеницы, мяса курицы и других продуктов в первые недели 2018 года.

По его словам, Киеву стоило бы работать над восстановлением традиционного «рынка СНГ», стараясь развивать торговлю с Россией. В частности, депутат вспомнил про «кредит Януковича», который не предусматривал никакого повышения тарифов для украинцев (МВФ выдвигал в качестве обязательного условия предоставления поддержки повышение коммунальных тарифов — «Газета.Ru»).

В 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин подписали договор о предоставлении Украине кредита на сумму $15 млрд путем размещения украинских ценных бумаг. При этом был предоставлен только первый транш кредита в объеме $3 млрд под 5%.

Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав средства Фонда национального благосостояния. При этом кредит был выдан Украине на весьма мягких условиях: Киев, согласно договоренностям, мог использовать выделенные средства по своему усмотрению.

После смены власти в Киеве отказались платить по кредиту, назвав его «взяткой Януковичу». Украина предлагала Москве реструктуризировать этот займ вместе с пулом долгов перед частными (коммерческими) кредиторами. Россия отказалась, считая долг государственным (суверенным) и дело оказалось в Высоком суде Лондона. Несмотря на то, что Россия выиграла суд, деньги от Украины она до сих пор не получила. Украинская сторона только компенсировала России часть судебных издержек на сумму 1,16 млн фунтов стерлингов ($1,56 млн). В конце января должно состояться рассмотрение апелляции, которую подала Украина.

Путь к дефолту

Новые транши нужны Украине, чтобы расплатиться со старыми долгами. По итогам прошлого года госдолг Украины вырос до рекордных $77 млрд или 85% ВВП. И в этом году чиновники прогнозируют его повышение.

Министерство финансов в начале этого года сообщило, что предельный размер гарантированного госдолга вырастет к концу 2018 года в 2,3 раза.

«В перспективе ближайшей трехлетки только на погашение внешнего госдолга страна будет вынуждена затратить ни много ни мало $28,7 млрд А при условии, что казначейство продолжает активно, за неимением альтернативных источников привлечения заемных средств, размещать долги на внешних рынках под высокие ставки (7,3-7,4% годовых), в случае проигрыша команды Петра Порошенко на выборах 2019 года, по наследству новой администрации достанутся просто колоссальные долги», — говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковленко.

При этом то, что сейчас происходит на Украине, эксперт называет шантажом МВФ с целью вынудить фонд принять решение, поскольку именно транши служат едва ли не единственным залогом лояльности киевской администрации, а главное, надежным рычагом давления на Киев.

«С другой стороны, альтернатив, если не считать пресловутую эмиссию долговых расписок, у правительства Петра Порошенко нет. Очевидно, что про «разрыв отношений» с МВФ сейчас речь зашла просто потому, что до выборов остается всего один год: исполнение жестких требований МВФ для Порошенко фактически является политическим самоубийством, поскольку в этом случае он растеряет львиную долю поддержки электората. Но отсутствие траншей ведет к приближению дефолта, который маячит на горизонте уже как минимум 2 года, и МВФ в нем, будучи крупнейшим кредитором, заинтересован в последнюю очередь», — отмечает Яковленко.

Именно поэтому, по его мнению, стороны, скорее всего, придут к компромиссу.

Однако и в этом случае победа Киева будет пирровой, поскольку в лучшем случае фонд будет предоставлять транши, которые будут полностью или частично покрывать текущие платежи по уже сформированному долговому бремени государства перед самим фондом. Предвыборный год во многих странах является не лучшим временем для проведения непопулярных экономических реформ, соглашается эксперт «Финам» Алексей Калачев.

При этом, поскольку МВФ часто приостанавливает свои программы за полгода до очередных выборов руководства стран-реципиентов, шансов Украины на получение очередного транша в текущем году действительной немного. Однако эксперт также отмечает, что это скорее не прекращение сотрудничества, а перенос его на срок после марта 2019 года.

«Это будет означать сокращение объемов и одновременно рост стоимости внешних заимствований, а также рост инфляции. Экономика становится более чувствительной к новым шокам, а имеющиеся социальные обязательства властей рискуют оказаться не выполненными в полном объеме», — заявлял он.

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Полевого, в случае, если Украина не получит очередной транш от МВФ в этом и следующем годах, не понятно, насколько негативно на это отреагируют инвесторы, компании и население. В частности, экономист предполагает рост девальвационных настроений. «Сложно предсказать, насколько может обесцениться гривна, курс валюты очень подвижный, курс доллара может вырасти до 29,50-30 гривен (на данный момент курс доллара составляет 28,84 грн — „Газета.Ru“)», — отмечает он.

При этом это усложнит также в целом Украине обслуживание своих долгов. И хотя дефолта в ближайшее время и не случится, как будет развиваться экономическая ситуация на Украине, сложно предсказать.