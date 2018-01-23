Ещё
Российские пенсии потратят на саудовскую нефть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские пенсии потратят на саудовскую нефть 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

>> В России появился новый вид пенсии

«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерной такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.

Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, без соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.

Также глава РФПИ признал, что российской экономике нужны реформы. На государство, отметил он, приходится уже более 70 процентов экономики: «Однозначно, это чересчур. С точки зрения инвестора мы видим необходимость реформ и продажу непрофильных активов. Это поспособствует экономическому росту».

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить важное.

Lenta.ru: последние новости
Внутренний долг России вырос на триллион рублей Российский газ опять развернули и отправили в Америку Россияне обхитрили инфляцию
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мой мир начал разваливаться»: подробности трагедии в Москве
Не обновляете Windows? Это грозит тюрьмой
Захарова прокомментировала «болезнь» Лаврова
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Убийство бизнесмена в Москве попало на видео
Видео
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
03:12
Кремлевские курсанты записали свой ответ ульяновским
Общество
04:21
Воры обчистили особняк миллиардера на $125 млн
Общество Происшествия
01:23
Две автоледи избили лопатой водителя-конкурента
Происшествия
04:29
Путин рассказал о планах судебной реформы
Политика
05:00
Названо время «обретения бессмертия» человечеством
Наука Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение