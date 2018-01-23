Программа капремонта оказалась сорвана

Генпрокуратура заявила о срыве программы капремонта

Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения при капитальном ремонте в России в 2017 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За минувший год по программе капремонта были отремонтированы лишь 20 тысяч домов из 50 тысяч, в которых он был запланирован. Такие результаты дала инициированная президентом Владимиром Путиным и проведенная Генпрокуратурой проверка.

В общей сложности надзорное ведомство выявило более девяти тысяч нарушений, из-за которых полторы тысячи чиновников и руководителей управляющих компаний были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, были возбуждены 62 уголовных производства, большинство из них — о растратах и халатности.

По словам зампредседателя общественного совета при Министерстве строительства Игоря Шпектора, причинами столь многочисленных нарушений могут быть недостаточность средств, полученных от жителей на капремонт, или «недобросовестность» подрядчиков.

Владельцы квартир начали платить за капитальный ремонт домов после вступления в силу поправок в Жилищный кодекс, то есть в 2013-2015 годах в зависимости от региона. Размер выплат в каждом субъекте федерации определяется местными властями.