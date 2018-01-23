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Киев объяснил снижение транзита российского газа
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В Киеве объяснили снижение транзита российского газа через Украину 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

"Газпром" в январе сократил транзит газа через Украину в Европу на 25% по сравнению с началом месяца. Это объясняется снижением потребления газа и использованием российской компанией обходного маршрута, заявил агентству УНИАН советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортная система — ред.) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки", — сказал советник.

По словам Белявского, это связано с тем, что "Газпром" использует газ, накопленный летом в европейский хранилищах, а также направляет топливо по газопроводу "Северный поток". Снижение потребление топлива в Европе связано с относительно теплой погодой, заявил советник.

Ранее "Газпром" опубликовал данные, согласно которым компания с начала года по 20 января сократила транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за данный период "Газпром" поставил по этому маршруту 4,3 миллиарда кубометров газа.

При этом поставки газа в Европу по другим экспортным направлениям — газопроводам "Северный поток", "Ямал-Европа" — остаются на стабильно высоком уровне.

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