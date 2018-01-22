Россия скупает золото

Россия нарастила запасы золота в резервах

Центробанк России увеличил запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2017 год на 14%, или на 223,95 тонн, до 1,838 тысяч тонн на 1 января 2018 года. Об этом пишут «Вести Экономика» со ссылкой на сообщение регулятора.

ЦБ увеличивает запасы золота на 14% второй год подряд. Драгметалл регулятор скупает у российских золотодобытчиков.

По мнению издания, покупка золота — это стратегия на случай введения жестких санкций. С момента вступления в силу первых антироссийских санкций ЦБ последовательно увеличивал запасы золота в среднем на 100 тонн в год, а в 2016-2017 годах удвоил темпы покупки.

Вторая причина увеличения золотых запасов — попытка снизить зависимость от международных расчетов в долларах. По размеру золотого запаса Россия находится на 7-м месте в мире, сразу после Китая. Оба государства желают снизить долю расчетов в долларах с основными торговыми партнерами.

Китай собирается в ближайшее время запустить фьючерс на нефть, номинированный в юанях. Появление нового фьючерса позволит экспортерам нефти, в частности России, избегать долларов в расчетах и обходить санкции, а кроме того, на азиатских биржах можно конвертировать юань в золото.