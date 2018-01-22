Ещё
Россия скупает золото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия нарастила запасы золота в резервах 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Центробанк России увеличил запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2017 год на 14%, или на 223,95 тонн, до 1,838 тысяч тонн на 1 января 2018 года. Об этом пишут «Вести Экономика» со ссылкой на сообщение регулятора.

ЦБ увеличивает запасы золота на 14% второй год подряд. Драгметалл регулятор скупает у российских золотодобытчиков.

По мнению издания, покупка золота — это стратегия на случай введения жестких санкций. С момента вступления в силу первых антироссийских санкций ЦБ последовательно увеличивал запасы золота в среднем на 100 тонн в год, а в 2016-2017 годах удвоил темпы покупки.

Вторая причина увеличения золотых запасов — попытка снизить зависимость от международных расчетов в долларах. По размеру золотого запаса Россия находится на 7-м месте в мире, сразу после Китая. Оба государства желают снизить долю расчетов в долларах с основными торговыми партнерами.

Китай собирается в ближайшее время запустить фьючерс на нефть, номинированный в юанях. Появление нового фьючерса позволит экспортерам нефти, в частности России, избегать долларов в расчетах и обходить санкции, а кроме того, на азиатских биржах можно конвертировать юань в золото.

 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве совершено заказное убийство
«Взноса не будет»: Россия ответила Европе
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Украина разрывает соглашения с Россией
Европа требует от России денег
Видео
03:50
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Шоу-бизнес
03:42
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
В мире Армия
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
00:48
Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
01:06
Девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб
ДТП Происшествия
02:43
Грудинина хотят оштрафовать
Политика
02:06
Наталья Селезнева рассказала об отрезанной голове
Шоу-бизнес
01:52
Фанат попытался убить американского комика стулом
Происшествия
01:18
У Шемякина умерла единственная дочь
Шоу-бизнес Происшествия
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение