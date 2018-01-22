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«Просто рабы»: украинцы о работе в ЕС
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«Просто рабы»: украинцы рассказали об условиях работы в ЕС 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Уехавшие на заработки в страны Евросоюза украинцы рассказали об условиях, в которых им пришлось трудиться за рубежом.

По данным издания "Страна.ua", сотни тысяч украинцев уже выехали в Польшу и Венгрию, где в отличие от других стран ЕС не требуется рабочая виза. Тем не менее, упрощенная схема трудоустройства позволяет найти только низкоквалифицированную работу на срок до трех месяцев.

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Как отмечает Мария Тарнавская, получившая работу в Гданьске, жителям Украины европейские зарплаты кажутся "космическими". Однако в сопоставлении с местными ценами гастарбайтерам платят очень мало, а условия труда оказываются ужасными. Так, женщина работает в цехе обработки и фасовки куриных лапок, находясь в "холодильнике" по 16-18 часов в сутки.

"Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали", — жалуется женщина.

Кроме того, неожиданным для украинцев становится множество штрафов и вычетов, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам. Так, начальство наказывает за перекуры, вычитает из зарплаты перерывы на обед и не выплачивает положенную зарплату, если рабочий увольняется, не отработав три месяца.

Как рассказывает Юрий Ардель, работающий на строительстве цеха под Варшавой, особенно тяжело на низкоквалифицированной работе приходится женщинам, которых руководство "ни во что не ставит".

Также многие украинцы попадаются на уловки мошенников с документами или самостоятельно "подписываются" на непосильный труд, не прочитав все пункты контракта.

"Ни в коем случае не отдавайте паспорт, иначе можно попасть в рабство. Заплатят или копейки, или вообще будете вкалывать денно и нощно за еду", — рекомендует Валентина Татаринская, проработавшая в Польше и Венгрии.

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