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В Госдуму внесли законопроект о крипторубле
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В Госдуму внесли законопроект о крипторубле 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в Гражданский кодекс (ГК) России понятия «крипторубль» и закрепляющий этот цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа.
Согласно законопроекту, крипторубль — это «цифровой финансовый актив (криптовалюта) — аналог рубля, имеющий хождение на территории России, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций», передает ТАСС.
Законопроект предусматривает, что «крипторубль» является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в России.
Тем временем американский миллиардер Джордж Сорос в эфире телеканала Bloomberg заявил, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и в настоящее время они не подходят для финансовых расчетов.
«Биткойн — это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день», — заявил миллиардер на Всемирном экономическом форуме.
«Это спекуляция, в основе которой ложные представления», — считает Сорос.
Накануне Минфин представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в рамках которого предложил разрешить физлицам совершать сделки с криптовалютами только на биржах.
В ыедомстве отметили, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом и финансирования терроризма.
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